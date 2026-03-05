Країни Північної Європи готують спільні плани евакуації населення на випадок війни або кризи

Під час розробки планів враховують досвід України.

Десять країн Північної Європи домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення на випадок масштабної кризи або військового конфлікту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Про відповідну домовленість оголосила Швеція. За її інформацією, країни планують координувати дії щодо евакуації цивільних, зокрема у питаннях транспорту, прикордонного контролю, визначення коридорів переміщення та організації прийому людей.

Як зазначається, Німеччина та Польща разом із іншими членами НАТО — Естонією, Латвією, Литвою, Швецією, Норвегією, Фінляндією, Ісландією та Данією — значно посилили своє планування в останні роки на випадок можливого майбутнього збройного конфлікту з Росією.

Досвід України як приклад

У заяві Міноборони Швеції зазначено, що під час розробки планів враховується досвід України.

«Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільних», — наголосили у відомстві.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року мільйони українців залишили країну, переважно переїхавши до інших європейських держав.

Що передбачає планування

За даними шведської сторони, майбутні плани евакуації включатимуть:

організацію транспортування людей;

визначення безпечних маршрутів і коридорів переміщення;

прийом і реєстрацію евакуйованих;

захист вразливих груп населення.

Мета угоди — посилити систему цивільного захисту на випадок великих криз або війни.

Раніше подібні домовленості вже укладали країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва, які розробили плани на випадок, якщо сотні тисяч людей тікатимуть через нарощування російських військ чи напад.

Окрему угоду щодо евакуації у 2024 році також підписали Фінляндія та Швеція. Фінляндія має кордон із Росією протяжністю близько 1340 км.

