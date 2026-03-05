Кабмін затвердив механізм залучення іноземних викладачів і науковців до українських вишів

Залучення в українські заклади освіти іноземних викладачів, науковців та експертів відбуватиметься через Фонд Президента.

Фото ілюстративне, джерело фото: kanaldim.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив механізм, як в українські заклади освіти залучати іноземних викладачів, науковців та експертів. Це відбуватиметься через Фонд президента. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Україна виходить у партнерство з позиції активного стейкхолдера в освіті, науці та дослідженнях. Маємо інтерес і готовність з боку викладачів університетів, науковців та експертів зі всього світу, зокрема із країн ЄС і НАТО долучатися до спільних освітніх та наукових розробок, досліджень і проєктів тут, в Україні, а також працювати з українськими студентами та науковцями. Тепер маємо для цього всі інструменти: конкурси будуть прозорими, а фінансування — прогнозованим», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Також Микола Трофименко додав, що для українських університетів і наукових установ це практичний інструмент підсилення команд: коли міжнародний досвід не «приїхав, виступив і поїхав», а взяв участь в освітніх програмах, дослідницьких напрямах, спільних проєктах й підготовці фахівців.

«Наше завдання зробити українські університети реально конкурентними за якістю викладання, рівнем досліджень і міжнародними партнерствами. Важливо, щоб вони були помітними у світі: в академічних спільнотах, дослідницьких проєктах та міжнародних рейтингах. Залучення фахівців зі світовим досвідом дає підсилення для наших університетів і можливість отримувати доступ до сучасних програм та мереж, стаючи частиною глобального освітнього простору.

І також це рішення для українських студентів: ми прагнемо створити в Україні привабливе освітнє середовище, щоб молодь хотіла навчатися, розвиватися і будувати своє майбутнє саме тут. Однією із ключових задач Фонду Президента є залучення найкращого світового досвіду та його інтеграція в наші інституції. Ми працюємо над тим, щоб відкривати нові можливості для молоді, адже українці заслуговують на освіту найвищого рівня у власній країні», — зазначила Ольга Будник, радниця–уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Проєктом визначено процедуру організації та проведення конкурсного добору на отримання грантів, що здійснюватиметься з використанням інформаційно-комунікаційної системи грантової підтримки освітніх і наукових ініціатив Фонду Президента України — системи «Е-грант».

Порядок проведення конкурсу розроблятиме Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, а затверджуватиме МОН. Далі — оголошення конкурсів і відбір кандидатів відповідно до конкретних запитів університетів та наукових установ: під освітні програми, дослідницькі напрями, спільні проєкти й прикладні розробки, які працюють на відновлення та розвиток України.

Фінансування здійснюватиметься в межах залучених коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. Додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів не передбачено. Окремо визначено підхід до розрахунку граничного розміру гранту — з урахуванням середньомісячної оплати праці професорів у провідних іноземних університетах (250 найкращих у світових рейтингах), формату залучення (зокрема «візит-професор» або «гостьовий лектор») і країни перебування фахівця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.