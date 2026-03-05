  1. Законодавство

У Верховній Раді пропонують знизити податок на оренду житла до 7%

13:54, 5 березня 2026
Для виведення ринку з тіні податок за здачу житла в оренду хочуть зменшити із 23% до 7%.
У Верховній Раді пропонують знизити податок на оренду житла до 7%
У Верховній Раді працюють над законопроєктом, який покликаний врегулювати ситуацію на ринку орендованого житла. Попередньо пропонується запровадити оподаткування на рівні 7%.

За словами голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, сьогодні сотні тисяч українців орендують житло, однак власники квартир не сплачують з цього податки.

За її словами, причина — високий рівень оподаткування. Чинне законодавство передбачає сплату близько 23% податків, що, на думку депутатки, є надто великим навантаженням і стимулює тіньовий ринок.

«Якщо говорити про справедливе оподаткування, то ми бачимо його на рівні 7%. Так, наприклад, зараз фізичні особи-підприємці за свою нерухомість сплачують 5% як податок, 1% як військовий збір і ще 1% як касові видатки. Наразі триває широка дискусія щодо ринку оренди на майданчику Міністерства розвитку громад і територій, створена відповідна робоча група», — зазначила вона.

До підготовки законопроєкту долучені:

  • Державна податкова служба України
  • Міністерство фінансів України
  • народні депутати та експерти.

За словами Шуляк, надходження в бюджет це також фінансування заробітних плат наших військовослужбовців.

«Ми говоримо про те, що першим кроком, якщо хочемо обов'язково реєструвати договори оренди і взагалі розуміти, скільки таких операцій здійснюється на ринку нерухомості, має стати зниження податків. Я думаю, що власники квартир нас у цьому питанні теж підтримають. Адже не треба забувати, що надходження в бюджет – це фінансування заробітних плат наших військовослужбовців.», — підкреслила депутатка.

Як писала «Судово-юридична газета» 13 лютого народні депутати зареєстрували законопроєкт №15031 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб від надання в оренду об’єктів житлової нерухомості або їх частини».

Також у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт  №15031-1, який пропонує комплексні зміни до Податкового кодексу щодо створення сприятливих умов надання житла в оренду внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Верховна Рада України законопроект оренда

