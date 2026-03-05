  1. В Україні

Нацбанк пропонує зміни до пруденційних вимог для фінансових компаній – що нового

14:12, 5 березня 2026
Передбачено перехідний період до жовтня 2026 року.
Національний банк України виніс на обговорення проєкт змін до постанови Правління від 27 грудня 2023 року №192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній». Про це повідомили в НБУ.

Документ передбачає запровадження перехідного періоду до 30 вересня 2026 року для розрахунку фінансовими компаніями пруденційних вимог щодо достатності власного капіталу без урахування вимог про зменшення його розміру на відповідні відрахування.

Крім того, проєктом пропонується проведення тестового розрахунку пруденційних вимог уже з урахуванням відрахування. Це дозволить оцінити вплив такого механізму на достатність власного капіталу та підготуватися до повноцінного виконання вимоги щодо його достатності з 1 жовтня 2026 року.

НБУ Нацбанк фінанси

