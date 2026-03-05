  1. В Україні

У КМДА заявили, що міст Патона у Києві можна й надалі експлуатувати

14:33, 5 березня 2026
На мосту діють раніше установлені обмеження.
У КМДА заявили, що міст Патона у Києві можна й надалі експлуатувати
У КМДА заявили, що міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро можна й надалі експлуатувати. Водночас рух має здійснюватися з дотриманням раніше установлених обмежень.

Зокрема, було проведено нараду на базі КП «Київавтошляхміст» за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського.

На мосту встановлено такі обмеження:

  • заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
  • максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;
  • максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;
  • зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

Вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху запровадили ще у 2020 році для зменшення навантаження на несні конструкції мосту. Зокрема, встановили водоналивні бар’єри для заборони руху крайніми смугами проїжджої частини та обмеження проїзду великовагового транспорту.

Наразі, зазначають у КМДА, за результатами проведеного у 2025 році технічного обстеження мосту визначили його стан, умови подальшої експлуатації та першочергові заходи для подальшого утримання.

«Окрім планових обстежень споруди, фахівці КП «Київавтошляхміст» здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану мосту», - зазначили у КМДА.

Зауважимо, що у соціальних мережах з’явилася інфографіка з «новими» правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона в Києві. Проте в Київській міській державній адміністрації заявили, що не готували й не оприлюднювали таких матеріалів.

Київ КМДА

