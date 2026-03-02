У КМДА заперечили «нові правила» проїзду мостом Патона у Києві

У КМДА прокоментували так звані рекомендації про відчинені вікна автівок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У соціальних мережах з’явилася інфографіка з «новими» правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона в Києві. Проте в Київська міська державна адміністрація заявили, що не готували й не оприлюднювали таких матеріалів.

У КМДА наголосили, що поширена інформація є фейковою.

На картинці водіям рекомендують: тримати вікна автомобілів відкритими, двері розблокованими, ремінь безпеки відстебнутим, а телефон під рукою.

Які обмеження діють наразі

Міст імені Є. О. Патона через Дніпро продовжує експлуатуватися з раніше встановленими обмеженнями. Зокрема:

заборонено рух вантажного транспорту;

встановлені наливні бар’єри, які унеможливлюють рух автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

У КМДА кажуть, що фахівці КП «Київавтошляхміст» цілодобово здійснюють моніторинг стану несних конструкцій мосту та виконують необхідні роботи з його утримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.