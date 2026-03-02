Що змінюється у березні: мобілізація, пенсії, виплати сімʼям військових, готівка та Нацкешбек

Березень приніс низку рішень та змін в Україні.

Березень приніс низку рішень та змін, які стосуються мобілізації, соціальних виплат, готівкового обігу та переведення годинників. Частина нововведень уже набрала чинності, інші — перебувають на стадії обговорення чи підписання.

Мобілізація: можливі нові санкції

У Верховній Раді обговорюють запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від військового обліку або не з’являються за викликом до ТЦК.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський. Серед можливих заходів — блокування банківських рахунків та заборона керування транспортними засобами. Наразі це лише ініціативи, остаточного рішення парламент ще не ухвалив.

Готівка: з 2 березня банкноти 1–10 грн не приймають

Із 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років офіційно втратили статус платіжного засобу. Їх більше не приймають у магазинах, банках і закладах сфери послуг.

У НБУ пояснюють: в обігу залишаються відповідні монети, які мають значно довший строк використання — 20–25 років проти 2,5 років у банкнот.

Обміняти вилучені купюри можна:

у всіх банках — до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року;

у НБУ — наразі безстроково.

Пенсії: індексація з 1 березня

З 1 березня відбулася індексація пенсій на 12,1%. Підвищення отримали близько 10 млн громадян, перерахунок проведено автоматично.

Водночас індексація не стосується:

працюючих пенсіонерів;

осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років.

Виплати родинам військових: встановлено граничну суму

Парламент встановив єдину максимальну суму виплат родинам загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців — 15 млн грн. Законопроєкт 13646 направлено на підпис Президенту України.

У Міноборони пояснюють, що зміни покликані усунути дисбаланс, за якого родини зниклих безвісти фактично могли отримувати більші суми, ніж сім’ї військових, чию загибель підтвердили одразу.

Тепер:

родини зниклих безвісти продовжують отримувати грошове забезпечення;

у разі підтвердження загибелі виплачується різниця до встановленої граничної суми 15 млн грн;

якщо сума вже перевищила 15 млн грн до змін, повертати кошти не потрібно.

Перехід на літній час: 29 березня

Україна традиційно перейде на літній час у ніч на 29 березня 2026 року. О 3:00 стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед — до 4:00.

Законопроєкт про скасування сезонного переведення часу №4201, який раніше підтримала Верховна Рада, Президент Володимир Зеленський досі не підписав. Відтак перехід на літній час відбудеться за звичною процедурою.

Нацкешбек оновили: уряд привʼязав відсоток виплат до категорії товару

Також з 1 березня в Україні запрацювали оновлені правила нарахування Відтепер замість стандартних 10% кешбеку він становитиме 5% або 15% залежно від категорії товарів.

15% — для українських товарів у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це косметика, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин, побутова хімія, товари для дому та ремонту, а також окремі продукти харчування, як тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% — для українських товарів у категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Це хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду.

Таким чином, у березні вже змінилися правила готівкових розрахунків і розмір пенсій, буде встановлено новий підхід до виплат родинам військових, а також можливі нові рішення щодо мобілізації перебувають на стадії обговорення.

