  1. В Україні

Електронний реєстр апостилів оновили — що змінилося

09:24, 2 березня 2026
Оновлений Реєстр забезпечує реалізацію Програми електронного апостилювання відповідно до стандартів Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.
Електронний реєстр апостилів оновили — що змінилося
Фото: notarius.zt.ua
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в межах проведених технічних робіт 2 березня було впроваджено оновлене програмне забезпечення Електронного реєстру апостилів (ЕРА).

Оновлений Реєстр забезпечує реалізацію Програми електронного апостилювання (e-APP) відповідно до стандартів Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Відтепер за посиланням можливо перевірити як факт видачі апостиля, так і документ, на якому він був проставлений.

В подальшому до Електронного реєстру апостилів зможуть долучитись інші ЦОВВ, які мають право проставляти апостиль.

Працівники фронт-офісів можуть ознайомитись з оновленим функціоналом у відео за посиланням.

