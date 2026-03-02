Електронний реєстр апостилів оновили — що змінилося

Оновлений Реєстр забезпечує реалізацію Програми електронного апостилювання відповідно до стандартів Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Фото: notarius.zt.ua

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в межах проведених технічних робіт 2 березня було впроваджено оновлене програмне забезпечення Електронного реєстру апостилів (ЕРА).

Оновлений Реєстр забезпечує реалізацію Програми електронного апостилювання (e-APP) відповідно до стандартів Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Відтепер за посиланням можливо перевірити як факт видачі апостиля, так і документ, на якому він був проставлений.

В подальшому до Електронного реєстру апостилів зможуть долучитись інші ЦОВВ, які мають право проставляти апостиль.

Працівники фронт-офісів можуть ознайомитись з оновленим функціоналом у відео за посиланням.

