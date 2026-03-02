  1. Суспільство

2 березня – яке сьогодні свято та головні події

08:30, 2 березня 2026
2 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу.
Фото: shutterstock.com
У понеділок, 2 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу. Міжнародна ініціатива, покликана популяризувати теніс і зробити його доступнішим для людей різного віку. Свято започаткувала International Tennis Federation (ITF) 2013 року.  

Також 2 березня Всесвітній день психічного здоров’я підлітків. Він покликаний привернути увагу до емоційного добробуту молоді, профілактики депресії, тривожності та суїцидальної поведінки. Підлітковий вік — період інтенсивних змін: гормональних, соціальних, особистісних. Саме в цей час формуються самооцінка, цінності, навички спілкування. За даними World Health Organization, психічні розлади є однією з провідних причин захворюваності серед молоді у світі.

А ще 2 березня День народження компакт-диска. Саме 2 березня 1979 року компанії Philips та Sony публічно продемонстрували прототип компакт-диска — нового цифрового носія звуку, що згодом змінив музичну індустрію. У серійне виробництво компакт-диски запустили 1982 року, і вже за кілька років вони витіснили касети та вінілові платівки з масового ринку.

2 березня святкують Міжнародний день порятунку котів. Його мета — привернути увагу до проблем безпритульних тварин, підтримати притулки та заохотити відповідальне ставлення до домашніх улюбленців.

Яке сьогодні церковне свято

2 березня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського. Святий священномученик Теодот був єпископом міста Киринея на Кіпрі у IV столітті. Під час гонінь на християн зазнав жорстоких катувань за відмову зректися віри у Христа. Попри страждання, мужньо сповідував християнство та укріплював свою паству. За переданням, після тортур був чудесно зцілений і знову повернувся до служіння. Упокоївся мирно близько 320 року.

 Календар важливих подій в Україні за 2 березня

1444 рік — Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;

1767 рік — король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;

1796 рік — французький генерал Наполеон Бонапарт призначається головнокомандувачем так званою Італійською армією;

1807 рік — Томас Джефферсон підписує закон, що забороняв увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;

1836 рік — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;

1918 рік — в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;

1918 рік — війська УНР звільняють Київ від більшовиків;

1923 рік — у США виходить друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 рік — прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1943 рік — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова;

1949 рік — закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, який тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 рік — Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стає незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1962 рік — військовий переворот у Бірмі: владу беруть генерали на чолі з У Не Віном;

1965 рік — США починають регулярні бомбардування Північного В'єтнаму;

1972 рік — із мису Канаверал стартує космічний апарат "Піонер-10", що першим досягає третьої космічної швидкості та починає досліджувати Юпітер;

1983 рік — з'явиляються перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 рік — засновують Академію медичних наук України.

яке сьогодні свято свято

