Дональд Трамп спрогнозував, скільки може тривати операція проти Ірану

Президент США Дональд Трамп зробив припущення, що операція країни проти Ірану може тривати протягом наступних чотирьох тижнів, пише The Daily Mail.

За його словами, Іран - велика країна, тому було зроблено припущення, що весь процес займе близько чотирьох тижнів:

«Це завжди був чотиритижневий процес. Ми припустили, що це займе близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю його силу, це велика країна, і це займе чотири тижні або менше», - сказав він.

Трамп додав, що його не здивували жодні результати ударів, завданих до цього часу.

«Ні, я думаю, все йде за планом. Ви знаєте, крім того, що ми знищили все їхнє керівництво – набагато більше, ніж ми думали. Схоже, 48 осіб», - розповів він.

