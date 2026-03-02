  1. У світі

Дональд Трамп спрогнозував, скільки може тривати операція проти Ірану

07:29, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Дональда Трампа, це завжди був чотиритижневий процес.
Дональд Трамп спрогнозував, скільки може тривати операція проти Ірану
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп зробив припущення, що операція країни проти Ірану може тривати протягом наступних чотирьох тижнів, пише The Daily Mail.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, Іран - велика країна, тому було зроблено припущення, що весь процес займе близько чотирьох тижнів:

«Це завжди був чотиритижневий процес. Ми припустили, що це займе близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю його силу, це велика країна, і це займе чотири тижні або менше», - сказав він.

Трамп додав, що його не здивували жодні результати ударів, завданих до цього часу.

«Ні, я думаю, все йде за планом. Ви знаєте, крім того, що ми знищили все їхнє керівництво – набагато більше, ніж ми думали. Схоже, 48 осіб», - розповів він.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]