Повірка лічильника води – правила та періодичність, щоб уникнути проблем із рахунками

Повірку лічильників води потрібно проходити раз на чотири роки.

Повірка лічильника води — це перевірка його точності та справності. Законодавство передбачає проведення такої процедури один раз на чотири роки. Про це повідомили в Держпродспоживслужба.

Хто має право проводити повірку

Повірку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, можуть здійснювати лише уповноважені організації. Йдеться про:

наукові метрологічні центри з визнаними калібрувальними та вимірювальними можливостями;

метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на виконання відповідних робіт.

Хто оплачує послугу

Згідно із Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», періодична повірка, технічне обслуговування та ремонт квартирних вузлів обліку води, зокрема демонтаж, транспортування і монтаж, здійснюються за рахунок їхніх власників, якщо інше не передбачено договором.

Як оформлюють результати перевірки

Якщо лічильник придатний до використання, це підтверджується повірочним тавром або видається свідоцтво встановленої форми. Якщо прилад не відповідає вимогам, оформлюється довідка про непридатність.

У службі наголошують, що своєчасна повірка забезпечує точний облік спожитих ресурсів і допомагає уникнути непорозумінь із постачальником послуг.

