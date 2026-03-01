У Вашингтоні дозволять особам без юридичної освіти надавати обмежену правову допомогу

У окрузі Колумбія затвердили новий порядок, який розширює доступ до правової допомоги для людей, що не можуть дозволити собі адвоката.

У США суди округу Колумбія (DC Courts) цього місяця видали нове розпорядження, яке розширює доступ до юридичної допомоги, пише WUSA9.

Документ встановлює механізм, що дозволить особам без статусу адвоката допомагати людям у цивільних справах, якщо ті не можуть дозволити собі юриста.

Такі фахівці працюватимуть як Community Justice Workers — громадські працівники з питань правосуддя.

Правозахисні організації створюватимуть навчальні програми, які мають бути затверджені судом. Після завершення навчання Community Justice Workers і надалі працюватимуть під наглядом адвоката, однак зможуть допомагати заповнювати форми, готувати документи, пояснювати судові процедури та навіть надавати обмежені юридичні консультації.

Йдеться, зокрема, про допомогу у справах щодо виселення, опіки над дітьми, соціальних виплат або домашнього насильства.

Виконавча директорка Комісії округу Колумбія з доступу до правосуддя Ненсі Дрейн наголосила, що нова модель не передбачає самостійної юридичної практики без контролю.

«Іноді виникає хибне уявлення, що ці люди працюватимуть самостійно. Це не так. Я б сказала, що їх навчатимуть виконувати невеликі, чітко визначені завдання. Вони не «міні-юристи», — зазначила вона.

За словами Дрейн, правові організації можуть залучати до програми осіб, які вже мають досвід роботи з відповідними категоріями справ. Наприклад, консультантів із питань домашнього насильства, які працюють поза юридичними структурами, але після навчання зможуть надавати обмежену правову допомогу.

Представник Institute for Justice Ділан ДелліСанті зазначив, що багато таких людей уже мають значний практичний досвід роботи з клієнтами, навіть якщо не навчалися в юридичних школах.

За його словами, в США вже існують подібні програми, які дозволяють кваліфікованим фахівцям, не лише адвокатам, надавати базові юридичні консультації та допомагати під час слухань. Коли стало відомо, що суди округу Колумбія розглядають таку ініціативу, організація вирішила підтримати її впровадження.

Як Дрейн, так і ДелліСанті наголошують, що статистика підтверджує потребу в подібному механізмі.

За даними звіту Комісії округу Колумбія з доступу до правосуддя, від 75% до 97% осіб у справах щодо житла, опіки над дітьми чи домашнього насильства представляють свої інтереси в суді без адвоката.

Очікується, що з квітня суди почнуть приймати заявки від організацій, які бажають залучити до роботи Community Justice Workers.

