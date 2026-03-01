У США суд зобов’язав Greenpeace виплатити $345 млн нафтовій компанії

Екологічна організація оскаржить рішення, яке може мати глобальні наслідки для протестних рухів та кліматичних ініціатив.

Суд у штаті Північна Дакота зобов’язав організацію Greenpeace виплатити 345 мільйонів доларів компенсації оператору американського нафтопроводу, проти якого вона протестувала, пише AFP.

Це рішення завершує поточний етап багаторічного гучного судового процесу між екологічною організацією та компанією Energy Transfer і відкриває шлях до апеляційного розгляду у справі, що перебуває під пильною увагою громадськості.

Енергетичний конгломерат зі штаб-квартирою в Далласі звинуватив Greenpeace в організації насильства та поширенні наклепу під час суперечливого будівництва нафтопроводу Dakota Access Pipeline майже десять років тому.

Минулого року журі присяжних підтримало компанію та присудило понад 660 мільйонів доларів компенсації трьом підрозділам Greenpeace, визнавши їх винними, зокрема, у незаконному проникненні, створенні перешкод, змові та позбавленні доступу до власності.

Суддя Джеймс Джіон з Північної Дакоти скоротив суму відшкодування удвічі, дійшовши висновку, що частину збитків було враховано двічі. Водночас сума залишається значною.

Greenpeace категорично відкидає звинувачення, називаючи процес зловживанням і спробою змусити замовкнути критиків.

Юристи та правозахисні організації уважно стежать за справою через її потенційно широкі наслідки для протестних рухів і громадської адвокації.

У Greenpeace вже заявили про намір подати апеляцію та наголосили, що не можуть сплатити сотні мільйонів доларів.

«Ця юридична боротьба далека від завершення», — заявила генеральна радниця Greenpeace International Крістін Каспер. Інший представник організації Марко Саймонс зазначив, що «висловлювання критики щодо корпорацій, які завдають шкоди довкіллю, ніколи не повинно вважатися незаконним».

У компанії Energy Transfer водночас висловили незгоду зі зменшенням суми компенсації.

Директор центру права зміни клімату Колумбійської школи права Майкл Джеррард назвав рішення «руйнівним» і таким, що негативно вплине не лише на Greenpeace, а й на глобальний екологічний рух.

Генеральний директор Energy Transfer Келсі Воррен раніше заявляв, що метою позову було не лише отримання компенсації, а й «надіслати сигнал» опонентам.

Greenpeace стверджує, що відігравала лише обмежену й мирну роль у протестному русі, який очолювали представники корінних народів.

У 2025 році Greenpeace International оголосила про намір подати зустрічний позов проти Energy Transfer у Нідерландах, де розташована міжнародна штаб-квартира організації, звинувачуючи компанію у використанні судових позовів для придушення критики. Організація також має намір вимагати компенсації витрат, понесених у зв’язку з багаторічними судовими процесами.

