Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15039 про внесення змін до Закон України «Про охорону дитинства». Документ пропонує змінити сам підхід до визначення дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів — фактично зробити цей статус універсальним.

Пропонується:

викласти абзац 12 статті 1 у новій редакції та визначити, що дитиною, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, є дитина, а також особа, яка під час воєнних дій не досягла 18 років;

змінити частину сьому статті 30-1 і передбачити, що статус надається кожній дитині, а також особі, яка під час воєнних дій не досягла повноліття;

встановити, що статус надається органом опіки та піклування за місцем звернення або виявлення;

Йдеться про закріплення норми на законодавчому рівні, за якою всі діти, які проживали в умовах повномасштабної агресії та воєнного стану, визнаються такими, що постраждали — без доведення індивідуальних обставин.

Необхідність внесення змін пояснюється тим, що з початку повномасштабного вторгнення російської федерації всі діти в Україні зазнають негативного впливу війни незалежно від регіону проживання чи факту переміщення.

Зокрема, автори наводять дані UNICEF:

понад третина дітей зазнали прямого чи опосередкованого впливу війни;

73 % повідомляють про відчуття небезпеки;

54 % — про часті переживання суму або безпорадності;

фіксуються високі рівні тривожності, депресивних симптомів та посттравматичного стресу.

Також зазначається, що навіть без перебування поблизу лінії фронту сигнали повітряної тривоги, переривання навчального процесу та постійна невизначеність є психотравмуючими чинниками.

Автори законопроєкту виходять із того, що війна — це не лише зона бойових дій, а повсякденна реальність для всіх дітей в Україні.

Тому визначення «дитини, що постраждала внаслідок війни» має враховувати не лише суто фізичні травми, а й широкий спектр психологічних, соціальних і освітніх наслідків, які війна накладає на життя дітей по всій країні. Такий підхід відповідає сучасним дослідженням у сфері дитячого розвитку та психічного здоров’я і сприятиме більш справедливому соціальному захисту молодого покоління України.

У чому проблема чинної моделі

Наразі стаття 30-1 Закону «Про охорону дитинства» не визначає на рівні закону конкретне коло дітей, які визнаються постраждалими. Ці питання врегульовуються підзаконними актами. За словами ініціаторів, на практиці це призвело до встановлення обмеженого переліку підстав для надання статусу, що звужує коло дітей, які можуть отримати відповідний захист, та створює нерівність залежно від формальних критеріїв.

У зв’язку з цим виникла необхідність законодавчо визначити, що всі діти, які не досягли 18 років з початку повномасштабної збройної агресії та під час дії воєнного стану, визнаються такими, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення єдиного, недискримінаційного підходу до визнання дітей такими, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Очікується, що законопроєкт створить правову основу для формування державної політики захисту дітей в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

