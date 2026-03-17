Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

Як повідомила «Судово-юридична газета», у вівторок, 17 березня, українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Це означає, що Україна вперше в історії має повний пакет вимог, виконання яких відкриває шлях до вступу у ЄС.

Йдеться про фінальні кластери, які охоплюють:

3 – «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»,

4 – «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»,

5 – «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Зазначимо, у грудні українська сторона вже отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами:

1 – «Основи процесу вступу до ЄС»,

2 – «Внутрішній ринок»,

6 – «Зовнішні відносини».

Додамо, що кластер «Основи процесу вступу до ЄС» передбачає зміцнення верховенства права, реформування судової системи, розвиток правоохоронних органів та забезпечення стандартів управління й адміністрації. Кластер «Внутрішній ринок» включає заходи з регулювання торгівлі, конкуренції та ринку послуг і товарів, а також впровадження бізнес-стандартів. Кластер «Зовнішні відносини» визначає напрямки міжнародної політики та безпеки, зовнішньої торгівлі й розвитку відносин з ЄС та іншими країнами.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у лютому 2026 року Європейська Комісія представила Україні проміжні бенчмарки (interim benchmarks) у межах переговорного Кластера 1 «Основи процесу вступу в ЄС». Бенчмарки охоплюють переговорні розділи 23 «Судова влада та основоположні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека». Їх виконання є критично важливим для прогресу України у Кластері 1 та враховується при відкритті, просуванні та закритті інших переговорних кластерів.

Що Україна вже виконала на шляху до вступу в ЄС

Зазначимо, Європейська комісія у листопаді 2025 року опублікувала звіт про прогрес України на шляху до членства в ЄС. У документі підкреслюється, що попри війну Україна залишалася твердо відданою європейській інтеграції та демонструвала суттєві результати у впровадженні реформ.

Звіт відзначає, що Україна успішно завершила процес законодавчого скринінгу та виконала умови для початку переговорів щодо трьох із шести переговорних кластерів: «Основи процесу вступу до ЄС», «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини». Було прийнято дорожні карти у сферах верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план дій щодо захисту прав національних меншин, який отримав позитивну оцінку Європейської Комісії.

Зокрема, у сфері судової та антикорупційної системи досягнуто прогресу: впроваджено дорожню карту розвитку електронного правосуддя, НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд продовжують виконувати свої повноваження, а незалежність антикорупційних органів була відновлена після громадських протестів та занепокоєнь міжнародних партнерів. Водночас у звіті наголошується, що частина рекомендацій залишаються актуальними і потребують подальшого виконання, зокрема заповнення вакансій у судах, удосконалення процедур обрання Генерального прокурора та забезпечення ефективності антикорупційних органів.

У звіті зазначено, що уряд поставив за мету завершити переговори щодо вступу у всіх кластерах до кінця 2028 року, і Європейська Комісія підтримує цю амбіцію, водночас наголошуючи на необхідності пришвидшення реформ, особливо у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

Крім того, 16 березня Офіс віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, опублікував Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік. Документ відображає прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до стандартів ЄС.

Загальний рівень виконання Угоди зріс із 81% у 2024 році до 84% у 2025 році. Найбільший прогрес за рік зафіксовано у таких сферах: фінансовий сектор (82%, приріст 8%), соціальна політика та трудові відносини (87%, приріст 7%), митні питання (96%, приріст 5%) та сільське господарство (79%, приріст 5%).

Звіт за 2025 рік є останнім у межах Угоди про асоціацію, надалі всі євроінтеграційні зобов’язання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС, що стане основою для подальшого виконання умов для вступу до ЄС.

