Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

Как сообщила «Судебно-юридическая газета», во вторник, 17 марта, украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Это означает, что Украина впервые в истории имеет полный пакет требований, выполнение которых открывает путь к вступлению в ЕС.

Речь идет о финальных кластерах, которые охватывают:

3 – «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие»,

4 – «Зеленый порядок дня и устойчивое соединение»,

5 – «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Отметим, что в декабре украинская сторона уже получила условия – бенчмарки – по трем другим кластерам:

1 – «Основы процесса вступления в ЕС»,

2 – «Внутренний рынок»,

6 – «Внешние отношения».

Добавим, что кластер «Основы процесса вступления в ЕС» предусматривает укрепление верховенства права, реформирование судебной системы, развитие правоохранительных органов и обеспечение стандартов управления и администрации. Кластер «Внутренний рынок» включает меры по регулированию торговли, конкуренции и рынка услуг и товаров, а также внедрение бизнес-стандартов. Кластер «Внешние отношения» определяет направления международной политики и безопасности, внешней торговли и развития отношений с ЕС и другими странами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в феврале 2026 года Европейская Комиссия представила Украине промежуточные бенчмарки (interim benchmarks) в рамках переговорного Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Бенчмарки охватывают переговорные разделы 23 «Судебная власть и основные права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность». Их выполнение критически важно для прогресса Украины в Кластере 1 и учитывается при открытии, продвижении и закрытии других переговорных кластеров.

Что Украина уже выполнила на пути к вступлению в ЕС

Отметим, что Европейская комиссия в ноябре 2025 года опубликовала отчет о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. В документе подчеркивается, что несмотря на войну, Украина оставалась твердо приверженной европейской интеграции и демонстрировала существенные результаты в реализации реформ.

Отчет отмечает, что Украина успешно завершила процесс законодательного скрининга и выполнила условия для начала переговоров по трем из шести переговорных кластеров: «Основы процесса вступления в ЕС», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения». Были приняты дорожные карты в сферах верховенства права, государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план действий по защите прав национальных меньшинств, который получил положительную оценку Европейской Комиссии.

В частности, в сфере судебной и антикоррупционной системы достигнут прогресс: внедрена дорожная карта развития электронного правосудия, НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд продолжают выполнять свои полномочия, а независимость антикоррупционных органов была восстановлена после общественных протестов и обеспокоенности международных партнеров. В то же время в отчете подчеркивается, что часть рекомендаций остается актуальной и требует дальнейшего выполнения, в том числе заполнение вакансий в судах, совершенствование процедур избрания Генерального прокурора и обеспечение эффективности антикоррупционных органов.

В отчете указано, что правительство поставило цель завершить переговоры по вступлению во всех кластерах к концу 2028 года, и Европейская Комиссия поддерживает эту амбицию, одновременно подчеркивая необходимость ускорения реформ, особенно в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

Кроме того, 16 марта Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции опубликовал отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. Документ отражает прогресс Украины в реализации реформ и приближении законодательства к стандартам ЕС.

Общий уровень выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году. Наибольший прогресс за год зафиксирован в следующих сферах: финансовый сектор (82%, прирост 8%), социальная политика и трудовые отношения (87%, прирост 7%), таможенные вопросы (96%, прирост 5%) и сельское хозяйство (79%, прирост 5%).

Отчет за 2025 год является последним в рамках Соглашения об ассоциации, далее все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС, которая станет основой для дальнейшего выполнения условий вступления в ЕС.

