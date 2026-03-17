  1. В Украине
  2. / В мире

Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС

10:04, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Впервые Киев получил полный пакет требований для вступления в Евросоюз.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о кластерах:

  • 3 — «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие»,
  • 4 — «Зеленая повестка дня и устойчивое развитие»,
  • 5 — «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Таким образом, Украина впервые в истории получила полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС. Ранее, в декабре, Киев получил бенчмарки по трем другим кластерам:

  • 1 — «Основы процесса вступления в ЕС»,
  • 2 — «Внутренний рынок»,
  • 6 — «Внешние отношения».

По словам Свириденко, следующие шаги включают успешное закрытие всех кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина Евросоюз

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]