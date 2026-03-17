Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС
10:04, 17 марта 2026
Впервые Киев получил полный пакет требований для вступления в Евросоюз.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам.
Речь идет о кластерах:
- 3 — «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие»,
- 4 — «Зеленая повестка дня и устойчивое развитие»,
- 5 — «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».
Таким образом, Украина впервые в истории получила полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС. Ранее, в декабре, Киев получил бенчмарки по трем другим кластерам:
- 1 — «Основы процесса вступления в ЕС»,
- 2 — «Внутренний рынок»,
- 6 — «Внешние отношения».
По словам Свириденко, следующие шаги включают успешное закрытие всех кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.