Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС

Впервые Киев получил полный пакет требований для вступления в Евросоюз.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия по последним трем переговорным кластерам.

Речь идет о кластерах:

3 — «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие»,

4 — «Зеленая повестка дня и устойчивое развитие»,

5 — «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Таким образом, Украина впервые в истории получила полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС. Ранее, в декабре, Киев получил бенчмарки по трем другим кластерам:

1 — «Основы процесса вступления в ЕС»,

2 — «Внутренний рынок»,

6 — «Внешние отношения».

По словам Свириденко, следующие шаги включают успешное закрытие всех кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

