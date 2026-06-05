НБУ обновил порядок перевозки наличных: что изменится для банков и инкассаторских компаний

НБУ обновил порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банками и инкассаторскими компаниями, приведя регулирование в соответствие со стандартами ЕС и действующим законодательством.

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Национальный банк Украины обновил порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей по территории Украины банками и юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление операций с наличными и осуществляющими деятельность по инкассации средств и перевозке валютных и других ценностей (СИТ-компании). Об этом сообщили в НБУ.

Основные изменения:

распространены требования к организации инкассации и перевозки валютных ценностей на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (подразделения) в связи с новым законодательством о финансовой инклюзии;

запрещено проведение инкассации клиентов в помещениях банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличности;

установлено требование, чтобы инкассация программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) осуществлялась непосредственно инкассаторами банков или СИТ-компаний;

уточнены требования к составу инкассаторских бригад в случае использования огнестрельного оружия при перевозке ценностей;

введен запрет на нахождение посторонних лиц в оперативном автотранспорте во время инкассации и перевозки ценностей;

обязаны банки и СИТ-компании соблюдать внутренние документы по организации инкассации и защиты ценностей;

обязаны банки и инкассационные компании соблюдать внутренние документы по организации инкассации и охране ценностей;

определены условия использования простой электронной подписи клиентов на сопроводительных документах при инкассации;

предусмотрена возможность маркировки инкассаторского транспорта специальными пиктограммами в соответствии с регламентом ЕС;

обновлена терминология в соответствии с законом о драгоценных металлах и камнях;

установлены формы годовой отчетности для банков и СИТ-компаний по инкассации и перевозке валютных ценностей.

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