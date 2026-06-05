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НБУ оновив порядок перевезення готівки: що зміниться для банків і інкасаторських компаній

21:49, 5 червня 2026
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НБУ оновив порядок інкасації коштів і перевезення валютних цінностей банками та СІТ-компаніями, наблизивши регулювання до стандартів ЄС та актуального законодавства.
НБУ оновив порядок перевезення готівки: що зміниться для банків і інкасаторських компаній
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Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей по території України банками та юридичними особами, які мають ліцензію на здійснення операцій із готівкою та виконують діяльність з інкасації коштів і перевезення валютних та інших цінностей (СІТ-компанії). Про це повідомили в НБУ.

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Основні зміни:

  • поширено вимоги до організації інкасації та перевезення валютних цінностей на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (підрозділи) у зв’язку з новим законодавством про фінансову інклюзію;
  • заборонено проведення інкасації клієнтів у приміщеннях банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки;
  • встановлено вимогу, щоб інкасація програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) здійснювалася безпосередньо інкасаторами банків або СІТ-компаній;
  • уточнено вимоги до складу інкасаторських бригад у разі використання вогнепальної зброї під час перевезення цінностей;
  • запроваджено заборону на перебування сторонніх осіб в оперативному автотранспорті під час інкасації та перевезення цінностей;
  • зобов’язано банки та СІТ-компанії дотримуватися внутрішніх документів щодо організації інкасації та захисту цінностей;
  • визначено умови використання простого електронного підпису клієнтів на супровідних документах під час інкасації;
  • передбачено можливість маркування інкасаторського транспорту спеціальними піктограмами відповідно до регламенту ЄС;
  • оновлено термінологію відповідно до закону про дорогоцінні метали та каміння;
  • встановлено форми річної звітності для банків і СІТ-компаній щодо інкасації та перевезення валютних цінностей.

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