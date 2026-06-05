В Черновцах задержали «генерала», который за 6000 долларов обещал снять с воинского учета

Мужчина использовал вымышленный статус для создания образа влиятельного человека.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах правоохранители задержали мужчину, который требовал 6 000 долларов от родственников военнослужащего, гарантируя его перевод в тыловую воинскую часть и обещая помочь с вопросом демобилизации. Чтобы придать себе вес и вызвать доверие, он представлялся бригадным генералом разведки, не имея к структуре никакого отношения. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Ссылаясь на связи в воинских частях, обещал решить вопросы, связанные с переводом в тыловое подразделение и снятием с воинского учета. За свои услуги просил по 6 000 долларов.

26 мая правоохранители задержали фигуранта при получении части оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 4000 долларов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — заявили в полиции.

Правоохранители изъяли более 15 тысяч долларов, среди них и полученную сумму взятки, копии личных, медицинских и других документов почти 100 военнослужащих и военнообязанных, мобильные телефоны, фейковые приказы, благодарности и другую военную символику, черновые записи.

Задержанному полицейские сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются лица, которые могли воспользоваться услугами злоумышленника, а также лица, через которых решались мобилизационные вопросы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.