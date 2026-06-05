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У Чернівцях затримали «генерала», який за 6000 доларів обіцяв зняття з військового обліку

22:36, 5 червня 2026
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Чоловік використовував вигаданий статус для створення образу впливової особи.
У Чернівцях затримали «генерала», який за 6000 доларів обіцяв зняття з військового обліку
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У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 6 000 доларів від родичів військовослужбовця, гарантуючи його переведення до тилової військової частини та обіцяв допомогти з демобілізаційним питанням. Аби надати собі ваги та викликати довіру, представлявся бригадним генералом розвідки, не маючи до структури жодного відношення. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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«Посилаючись на зв’язки у військових частинах, обіцяв вирішити питання, пов’язані з переведенням до тилового підрозділу та зняттям з військового обліку. За свої послуги просив по 6 000 доларів.

26 травня правоохоронці затримали фігуранта під час отримання частини від обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - заявили у поліції.   

Правоохоронці вилучили понад 15 тисяч доларів, серед них і одержана сума хабара, копії особистих, медичних та інших документів щодо майже 100 військовослужбовців та військовозобов’язаних, мобільні телефони, фейкові накази, подяки та інша військова символіка, чорнові записи.

Затриманому поліцейські оголосили про підозру та обрали запобіжний захід.

Слідство триває. Встановлюються особи, які могли скористатися послугами зловмисника та особи, через яких вирішував мобілізаційні питання.  

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Національна поліція хабар ЗСУ Чернівці військовослужбовці мобілізація

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