В Україні пропонують запровадити механізм внесення до реєстру ДРАЦС даних з іноземних свідоцтв про народження, смерть, шлюб та розірвання шлюбу, що дозволить ТЦК, ПФУ, «Дії» та іншим державним системам автоматично отримувати актуальну інформацію про громадян, які перебувають за кордоном.

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В Україні пропонують дозволити вносити до державного реєстру дані про народження, смерть, шлюб та інші акти цивільного стану, оформлені за кордоном. Ініціатива передбачає створення механізму внесення відомостей з іноземних актових документів до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що має усунути низку проблем для українців, які перебувають або перебували за межами країни.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Кабінету Міністрів України. Її автор закликає уряд врегулювати порядок внесення до реєстру ДРАЦС інформації з документів, виданих компетентними органами іноземних держав щодо громадян України.

У чому полягає проблема

Як зазначається у зверненні, іноземні свідоцтва про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені, видані щодо громадян України компетентними органами інших держав, визнаються Україною як дійсні документи. Водночас чинне законодавство не передбачає механізму внесення відомостей із таких документів до реєстру ДРАЦС.

Через це державні інформаційні системи не містять актуальних даних про цивільний стан значної кількості громадян України, що унеможливлює використання цих відомостей для автоматизованих рішень.

Зокрема:

дитина, народжена за кордоном, відсутня в реєстрі ДРАЦС, тому державні системи не можуть автоматично ідентифікувати її як пов’язану з батьками-громадянами України. Через це неможлива автоматизована перевірка наявності дітей під час оформлення відстрочки від призову, соціальних виплат та інших послуг;

смерть громадянина України, зафіксована за кордоном, не відображається в реєстрі ДРАЦС. У результаті Пенсійний фонд, ТЦК та інші органи не отримують автоматизованої інформації про смерть особи та можуть продовжувати нараховувати виплати або формувати зобов’язання щодо померлого;

шлюб або розірвання шлюбу, оформлені за кордоном, не відображаються в реєстрі ДРАЦС, що створює правову невизначеність під час вирішення майнових, спадкових та інших питань в Україні;

громадяни змушені щоразу підтверджувати факт зміни цивільного стану вручну, подаючи легалізовані документи під час звернення до державних органів.

Що пропонують змінити

Кабінет Міністрів України просять:

розробити та затвердити порядок внесення до реєстру ДРАЦС актових записів на підставі іноземних свідоцтв про зміну цивільного стану, легалізованих апостилем або в консульському порядку;

уповноважити консульські установи України за кордоном приймати заяви громадян про внесення відповідних записів до реєстру ДРАЦС безпосередньо за місцем перебування заявника;

забезпечити можливість подання таких заяв через органи ЦНАП та ДРАЦС на території України, у тому числі через представників;

встановити єдині вимоги до перекладу та транслітерації персональних даних з іноземних актових документів для забезпечення однозначної ідентифікації особи в реєстрі ДРАЦС;

передбачити спрощений порядок для документів, виданих у період воєнного стану — з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу.

Для реалізації ініціативи, на думку автора звернення, необхідно внести зміни до низки нормативних актів, зокрема до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інструкцій та правил Міністерства юстиції щодо ведення реєстру і внесення змін до актових записів, а також до урядової постанови про здійснення закордонними дипломатичними установами повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану.

Як зазначається у петиції №41/010053-26еп, запровадження такого механізму дозволить забезпечити повноту та актуальність реєстру ДРАЦС незалежно від місця складання актового запису, усунути правову невизначеність щодо цивільного стану громадян України, які перебувають або перебували за кордоном, а також забезпечити коректну роботу автоматизованих систем державних органів, зокрема Пенсійного фонду, ТЦК, застосунку «Дія» та соціальних служб на підставі актуальних даних реєстру.

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