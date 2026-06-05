В Украине предлагают ввести механизм внесения в реестр ГРАГС данных из иностранных свидетельств о рождении, смерти, браке и расторжении брака, что позволит ТЦК, ПФУ, «Дия» и другим государственным системам автоматически получать актуальную информацию о гражданах, находящихся за рубежом.

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В Украине предлагают разрешить вносить в государственный реестр данные о рождении, смерти, браке и других актах гражданского состояния, оформленных за границей. Инициатива предусматривает создание механизма внесения сведений из иностранных актовых документов в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, что должно устранить ряд проблем для украинцев, которые находятся или находились за пределами страны.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины. Ее автор призывает правительство урегулировать порядок внесения в реестр ГРАГС информации из документов, выданных компетентными органами иностранных государств в отношении граждан Украины.

В чем заключается проблема

Как отмечается в обращении, иностранные свидетельства о рождении, смерти, браке, расторжении брака и смене имени, выданные в отношении граждан Украины компетентными органами других государств, признаются Украиной действительными документами. Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает механизма внесения сведений из таких документов в реестр ГРАГС.

Из-за этого государственные информационные системы не содержат актуальных данных о гражданском состоянии значительного количества граждан Украины, что делает невозможным использование этих сведений для автоматизированных решений.

В частности:

ребенок, родившийся за границей, отсутствует в реестре ГРАГС, поэтому государственные системы не могут автоматически идентифицировать его как связанного с родителями — гражданами Украины. Из-за этого невозможна автоматизированная проверка наличия детей при оформлении отсрочки от призыва, социальных выплат и других услуг;

смерть гражданина Украины, зарегистрированная за границей, не отражается в реестре ГРАГС. В результате Пенсионный фонд, ТЦК и другие органы не получают автоматизированной информации о смерти лица и могут продолжать начислять выплаты либо формировать обязательства в отношении умершего;

брак или расторжение брака, оформленные за границей, не отражаются в реестре ГРАГС, что создает правовую неопределенность при решении имущественных, наследственных и других вопросов в Украине;

граждане вынуждены каждый раз подтверждать факт изменения гражданского состояния вручную, предоставляя легализованные документы при обращении в государственные органы.

Что предлагают изменить

Кабинет Министров Украины просят:

разработать и утвердить порядок внесения в реестр ГРАГС актовых записей на основании иностранных свидетельств об изменении гражданского состояния, легализованных апостилем либо в консульском порядке;

уполномочить консульские учреждения Украины за рубежом принимать заявления граждан о внесении соответствующих записей в реестр ГРАГС непосредственно по месту пребывания заявителя;

обеспечить возможность подачи таких заявлений через органы ЦНАП и ГРАГС на территории Украины, в том числе через представителей;

установить единые требования к переводу и транслитерации персональных данных из иностранных актовых документов для обеспечения однозначной идентификации лица в реестре ГРАГС;

предусмотреть упрощенный порядок для документов, выданных в период военного положения — с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Для реализации инициативы, по мнению автора обращения, необходимо внести изменения в ряд нормативных актов, в частности в Закон Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», Порядок ведения Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, инструкции и правила Министерства юстиции по ведению реестра и внесению изменений в актовые записи, а также в правительственное постановление об осуществлении зарубежными дипломатическими учреждениями полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения.

Как отмечается в петиции №41/010053-26еп, внедрение такого механизма позволит обеспечить полноту и актуальность реестра ГРАГС независимо от места составления актовой записи, устранить правовую неопределенность относительно гражданского состояния граждан Украины, которые находятся или находились за границей, а также обеспечить корректную работу автоматизированных систем государственных органов, в частности Пенсионного фонда, ТЦК, приложения «Дія» и социальных служб на основании актуальных данных реестра.

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