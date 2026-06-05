В Нидерландах судили троих мужчин за кражу румынского золотого шлема из музея Дренте

Суд назначил одинаковые сроки лишения свободы всем обвиняемым, несмотря на разные позиции сторон по делу.

Фото: NOS

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В Нидерландах суд вынес приговоры трем мужчинам по делу о резонансном ограблении музея Дренте, во время которого из временной экспозиции были похищены дакийский золотой шлем и три браслета, являющиеся собственностью Румынии.

Как сообщает NOS, все трое фигурантов дела приговорены к 47 месяцам лишения свободы — почти четырем годам. Суд признал, что они совместно организовали и совершили ограбление, которое было подготовлено и осуществлено «профессионально и продуманно».

Двое обвиняемых заключили соглашения с прокуратурой, согласившись сотрудничать в обмен на смягчение наказания и возвращение части похищенного имущества. Для них сторона обвинения просила 3,5 года лишения свободы. Третий фигурант дела не заключал соглашения, и для него прокуроры требовали 5,5 лет лишения свободы.

Однако суд в Ассене вынес одинаковые сроки наказания для всех троих, объяснив это тем, что невозможно точно определить вклад каждого из них в возвращение похищенных ювелирных изделий. В связи с этим суд не стал дифференцировать наказание.

Ограбление произошло 25 января 2025 года, когда преступники взорвали вход в музей с помощью мощного взрывного устройства. Они похитили экспонаты из румынской исторической коллекции, центральным элементом которой был золотой шлем Котофенешти — почти полностью золотой артефакт V века до нашей эры, имеющий статус национального символа.

После инцидента шлем и два золотых браслета были найдены и возвращены, однако третий браслет до сих пор не удалось найти.

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