  1. У світі

У Нідерландах судили трьох чоловіків за крадіжку румунського золотого шолома з музею Дренте

21:36, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд призначив однакові строки ув’язнення всім обвинуваченим, попри різні позиції сторін у справі.
У Нідерландах судили трьох чоловіків за крадіжку румунського золотого шолома з музею Дренте
Фото: NOS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нідерландах суд виніс вироки трьом чоловікам у справі про резонансне пограбування музею Дренте, під час якого з тимчасової експозиції було викрадено дакійський золотий шолом і три браслети, що є власністю Румунії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє NOS, усіх трьох фігурантів справи засуджено до 47 місяців позбавлення волі — майже чотирьох років. Суд визнав, що вони спільно організували та здійснили пограбування, яке було підготовлене та виконане «професійно та продумано».

Двоє обвинувачених уклали угоди з прокуратурою, погодившись співпрацювати в обмін на пом’якшення покарання та повернення частини викраденого майна. Для них сторона обвинувачення просила 3,5 року ув’язнення. Третій фігурант справи не укладав угоди, і для нього прокурори вимагали 5,5 року позбавлення волі.

Однак суд в Ассені ухвалив однакові строки покарання для всіх трьох, пояснивши це тим, що неможливо точно визначити внесок кожного з них у повернення викрадених ювелірних виробів. У зв’язку з цим суд не став диференціювати покарання.

Пограбування сталося 25 січня 2025 року, коли злочинці підірвали вхід до музею потужним вибуховим пристроєм. Вони викрали експонати з румунської історичної колекції, центральним елементом якої був золотий шолом Котофенешті — майже повністю золотий артефакт V століття до нашої ери, який має статус національного символу.

Після інциденту шолом і два золоті браслети були знайдені та повернуті, однак третій браслет досі не вдалося відшукати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

крадіжка пограбування Нідерланди Румунія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

90 мільярдів під заставу репарацій та податковий ультиматум: які умови МВФ і ЄС уже виконала Україна

Податки в обмін на верховенство права: чому фіскальний перекіс у виконанні вимог МВФ та ЄС загрожує траншам.

Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]