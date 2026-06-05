У Нідерландах судили трьох чоловіків за крадіжку румунського золотого шолома з музею Дренте

Суд призначив однакові строки ув’язнення всім обвинуваченим, попри різні позиції сторін у справі.

Фото: NOS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нідерландах суд виніс вироки трьом чоловікам у справі про резонансне пограбування музею Дренте, під час якого з тимчасової експозиції було викрадено дакійський золотий шолом і три браслети, що є власністю Румунії.

Як повідомляє NOS, усіх трьох фігурантів справи засуджено до 47 місяців позбавлення волі — майже чотирьох років. Суд визнав, що вони спільно організували та здійснили пограбування, яке було підготовлене та виконане «професійно та продумано».

Двоє обвинувачених уклали угоди з прокуратурою, погодившись співпрацювати в обмін на пом’якшення покарання та повернення частини викраденого майна. Для них сторона обвинувачення просила 3,5 року ув’язнення. Третій фігурант справи не укладав угоди, і для нього прокурори вимагали 5,5 року позбавлення волі.

Однак суд в Ассені ухвалив однакові строки покарання для всіх трьох, пояснивши це тим, що неможливо точно визначити внесок кожного з них у повернення викрадених ювелірних виробів. У зв’язку з цим суд не став диференціювати покарання.

Пограбування сталося 25 січня 2025 року, коли злочинці підірвали вхід до музею потужним вибуховим пристроєм. Вони викрали експонати з румунської історичної колекції, центральним елементом якої був золотий шолом Котофенешті — майже повністю золотий артефакт V століття до нашої ери, який має статус національного символу.

Після інциденту шолом і два золоті браслети були знайдені та повернуті, однак третій браслет досі не вдалося відшукати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.