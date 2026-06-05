Погода на вихідні: де очікувати спеку, а де пройдуть дощі

Стало відомо, якому буде погода у перші літні вихідні.

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Погодна на вихідні буде теплою з локальними літніми дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Вихідні в Україні будуть теплими. У денні години очікується температура повітря +22 +27 градусів. Свіжіше — у західній половині, вищі градуси — у південній. Короткочасні дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні в західних, північних областях та на Вінниччині», — попередила вона.

Діденко розповіла, яка погода в Києві очікується 6−7 червня: наскільки підвищиться температура повітря та чи пройде дощ.

«На решті території або без істотних опадів, або якісь кілька крапель. У Києві тепліше в суботу, до +26 градусів, у неділю посвіжішає до +23 градусів. Періодичні дощі очікуються і 6, і 7 червня у столиці. Хороше притомне літо», — додала вона.

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