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Погода на выходные: где ожидать жару, а где пройдут дожди

22:54, 5 июня 2026
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Стало известно, какой будет погода в первые летние выходные.
Погода на выходные: где ожидать жару, а где пройдут дожди
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Погода на выходные будет теплой с локальными летними дождями. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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«Выходные в Украине будут теплыми. В дневные часы ожидается температура воздуха +22 +27 градусов. Прохладнее — в западной половине, более высокие температуры — на юге. Кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях и на Винниччине», — предупредила она.

Диденко рассказала, какая погода в Киеве ожидается 6–7 июня: насколько повысится температура воздуха и пройдет ли дождь.

«На остальной территории либо без существенных осадков, либо какие-то несколько капель. В Киеве теплее в субботу, до +26 градусов, в воскресенье станет прохладнее — до +23 градусов. Периодические дожди ожидаются и 6, и 7 июня в столице. Хорошее адекватное лето», — добавила она.

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