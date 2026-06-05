Погода на выходные: где ожидать жару, а где пройдут дожди

Стало известно, какой будет погода в первые летние выходные.

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Погода на выходные будет теплой с локальными летними дождями. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

«Выходные в Украине будут теплыми. В дневные часы ожидается температура воздуха +22 +27 градусов. Прохладнее — в западной половине, более высокие температуры — на юге. Кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях и на Винниччине», — предупредила она.

Диденко рассказала, какая погода в Киеве ожидается 6–7 июня: насколько повысится температура воздуха и пройдет ли дождь.

«На остальной территории либо без существенных осадков, либо какие-то несколько капель. В Киеве теплее в субботу, до +26 градусов, в воскресенье станет прохладнее — до +23 градусов. Периодические дожди ожидаются и 6, и 7 июня в столице. Хорошее адекватное лето», — добавила она.

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