Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС
10:04, 17 березня 2026
Вперше Київ має повний пакет вимог для вступу до Євросоюзу.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за фінальними трьома переговорними кластерами.
Йдеться про кластери:
- 3 — «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»,
- 4 — «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»,
- 5 — «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».
Таким чином, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу до ЄС. Раніше, у грудні, Київ отримав бенчмарки за трьома іншими кластерами:
- 1 — «Основи процесу вступу до ЄС»,
- 2 — «Внутрішній ринок»,
- 6 — «Зовнішні відносини».
За словами Свириденко, наступні кроки включають успішне закриття всіх кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.
