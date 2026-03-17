Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

10:04, 17 березня 2026
Вперше Київ має повний пакет вимог для вступу до Євросоюзу.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за фінальними трьома переговорними кластерами.

Йдеться про кластери:

  • 3 — «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»,
  • 4 — «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»,
  • 5 — «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Таким чином, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу до ЄС. Раніше, у грудні, Київ отримав бенчмарки за трьома іншими кластерами:

  • 1 — «Основи процесу вступу до ЄС»,
  • 2 — «Внутрішній ринок»,
  • 6 — «Зовнішні відносини».

За словами Свириденко, наступні кроки включають успішне закриття всіх кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

