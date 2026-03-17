Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

Вперше Київ має повний пакет вимог для вступу до Євросоюзу.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за фінальними трьома переговорними кластерами.

Йдеться про кластери:

3 — «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»,

4 — «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»,

5 — «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Таким чином, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу до ЄС. Раніше, у грудні, Київ отримав бенчмарки за трьома іншими кластерами:

1 — «Основи процесу вступу до ЄС»,

2 — «Внутрішній ринок»,

6 — «Зовнішні відносини».

За словами Свириденко, наступні кроки включають успішне закриття всіх кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

