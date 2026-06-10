Коли дружину госпіталізовували, чоловіка забрали до ТЦК, а тепер його судять за ухилення від призову – обставини справи

Пізніше чоловік отримав право на відстрочку через інвалідність дружини, але це сталося вже після вчинення правопорушення.

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Великобагачанський районний суд призначив умовне покарання за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Обставини справи

Військовозобов’язаний, визнаний придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії, отримав повістку на відправку для проходження військової служби за мобілізацією. Він відмовився від отримання повістки, про що було складено відповідний акт. Того ж дня він не з’явився без поважних причин до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відбуття на проходження військової служби за мобілізацією в особливий період.

Обставини, за яких військовозобов’язаний опинився в ТЦК, були такими: того дня у його дружини стався нервовий зрив. Спочатку приїхали медики та поліція, дружину забрали до лікарні. Через деякий час дружина повернулася додому, але ситуація погіршилася, дружині стало гірше. До них знову приїхали поліцейські та медики. Дружину повторно забрали до лікарні. У цей момент поліцейські запропонували обвинуваченому проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він погодився.

У ТЦК він пройшов військово-лікарську комісію. Йому було видано повістку на відправку, від отримання якої він відмовився. Причиною неявки за повісткою обвинувачений назвав те, що йому не було з ким залишити малолітню дитину 2018 року народження, оскільки дружина перебувала на лікуванні в лікарні. Згодом дружині встановили інвалідність III групи, що надало йому право на відстрочку від мобілізації вже після вчинення кримінального правопорушення.

Обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання. Він діяв умисно, маючи на меті ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, не повідомив про причини неявки та не мав законних підстав для відстрочки від призову на момент вчинення діяння.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Великобагачанський районний суд Полтавської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації), та призначив йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік. На нього покладено обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд відмовив у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 Кримінального кодексу України (зміна обстановки). Суд вказав, що отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації після вчинення кримінального правопорушення не є зміною обстановки в розумінні зазначеної норми, оскільки така відстрочка не існувала на момент вчинення діяння та не унеможливила вчинення злочину.

Суд врахував ступінь тяжкості вчиненого нетяжкого злочину, особу обвинуваченого (раніше не судимий, має малолітню дитину, дружину з інвалідністю III групи, позитивну характеристику, щире каяття, надання благодійної допомоги Збройним Силам України) та обставини, що пом’якшують покарання.

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