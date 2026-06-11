Ветерану відмовили у квартирному обліку: у ТЦК пояснили, що варто знати
Відмова у постановці на квартирний облік має бути не «на словах», а офіційною та законно обґрунтованою. Про це повідомив Донецький обласний ТЦК.
Що важливо:
- рішення повинне бути видане у письмовій формі;
- у документі мають бути чітко вказані причини відмови;
- розгляд заяви не може тривати довше 30 календарних днів.
Якщо рішення ухвалене без пояснень, із порушенням строків або без законних підстав — його можна оскаржити.
Ветеран має право:
- подати повторну заяву;
- звернутися до суду.
У ТЦК нагадали, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих Захисників і Захисниць звільняються від сплати судового збору у справах, що стосуються соціального захисту та пільг.
Не залишайте такі рішення без перевірки. Закон передбачає право на захист.
Нагадаємо, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих Захисників і Захисниць можуть стати на квартирний облік для отримання житла або житлових пільг.
Куди звертатися?
Постановкою на квартирний облік займаються:
- виконавчі органи місцевої ради;
- ЦНАП;
- районні у місті адміністрації;
- сільські та селищні ради — залежно від місця проживання.
Стати на облік можна:
- за місцем проживання;
- або за місцем роботи — якщо підприємство має власний житловий фонд.
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