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Ветерану відмовили у квартирному обліку: у ТЦК пояснили, що варто знати

07:54, 11 червня 2026
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ТЦК: якщо рішення ухвалене без пояснень, із порушенням строків або без законних підстав — його можна оскаржити.
Ветерану відмовили у квартирному обліку: у ТЦК пояснили, що варто знати
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Відмова у постановці на квартирний облік має бути не «на словах», а офіційною та законно обґрунтованою. Про це повідомив Донецький обласний ТЦК.

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Що важливо:

- рішення повинне бути видане у письмовій формі;

- у документі мають бути чітко вказані причини відмови;

- розгляд заяви не може тривати довше 30 календарних днів.

Якщо рішення ухвалене без пояснень, із порушенням строків або без законних підстав — його можна оскаржити.

Ветеран має право:

- подати повторну заяву;

- звернутися до суду.

У ТЦК нагадали, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих Захисників і Захисниць звільняються від сплати судового збору у справах, що стосуються соціального захисту та пільг.

Не залишайте такі рішення без перевірки. Закон передбачає право на захист.

Нагадаємо, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих Захисників і Захисниць можуть стати на квартирний облік для отримання житла або житлових пільг.

Куди звертатися?

Постановкою на квартирний облік займаються:

- виконавчі органи місцевої ради;

- ЦНАП;

- районні у місті адміністрації;

- сільські та селищні ради — залежно від місця проживання.

Стати на облік можна:

- за місцем проживання;

- або за місцем роботи — якщо підприємство має власний житловий фонд.

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ЗСУ військовослужбовці ТЦК військовий облік

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