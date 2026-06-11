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Ветерану отказали в постановке на квартирный учет: в ТЦК объяснили, что стоит знать

07:54, 11 июня 2026
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ТЦК: если решение принято без объяснений, с нарушением сроков или без законных оснований — его можно обжаловать.
Ветерану отказали в постановке на квартирный учет: в ТЦК объяснили, что стоит знать
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Отказ в постановке на квартирный учет должен быть не «на словах», а официальным и законно обоснованным. Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК.

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Что важно:

  • решение должно быть выдано в письменной форме;
  • в документе должны быть четко указаны причины отказа;
  • рассмотрение заявления не может длиться дольше 30 календарных дней.

Если решение принято без объяснений, с нарушением сроков или без законных оснований — его можно обжаловать.

Ветеран имеет право:

  • подать повторное заявление;
  • обратиться в суд.

В ТЦК напомнили, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников и Защитниц освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, касающимся социальной защиты и льгот.

Не оставляйте такие решения без проверки. Закон предусматривает право на защиту.

Напомним, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников и Защитниц могут стать на квартирный учет для получения жилья или жилищных льгот.

Куда обращаться?

Постановкой на квартирный учет занимаются:

  • исполнительные органы местного совета;
  • ЦНАП;
  • районные в городе администрации;
  • сельские и поселковые советы — в зависимости от места проживания.

Стать на учет можно:

  • по месту жительства;
  • либо по месту работы — если предприятие имеет собственный жилищный фонд.

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ВСУ военнослужащие ТЦК воинский учет

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