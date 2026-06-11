Ветерану отказали в постановке на квартирный учет: в ТЦК объяснили, что стоит знать
Отказ в постановке на квартирный учет должен быть не «на словах», а официальным и законно обоснованным. Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК.
Что важно:
- решение должно быть выдано в письменной форме;
- в документе должны быть четко указаны причины отказа;
- рассмотрение заявления не может длиться дольше 30 календарных дней.
Если решение принято без объяснений, с нарушением сроков или без законных оснований — его можно обжаловать.
Ветеран имеет право:
- подать повторное заявление;
- обратиться в суд.
В ТЦК напомнили, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников и Защитниц освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, касающимся социальной защиты и льгот.
Не оставляйте такие решения без проверки. Закон предусматривает право на защиту.
Напомним, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников и Защитниц могут стать на квартирный учет для получения жилья или жилищных льгот.
Куда обращаться?
Постановкой на квартирный учет занимаются:
- исполнительные органы местного совета;
- ЦНАП;
- районные в городе администрации;
- сельские и поселковые советы — в зависимости от места проживания.
Стать на учет можно:
- по месту жительства;
- либо по месту работы — если предприятие имеет собственный жилищный фонд.
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