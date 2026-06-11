Ветерану отказали в постановке на квартирный учет: в ТЦК объяснили, что стоит знать

ТЦК: если решение принято без объяснений, с нарушением сроков или без законных оснований — его можно обжаловать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отказ в постановке на квартирный учет должен быть не «на словах», а официальным и законно обоснованным. Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК.

Что важно:

решение должно быть выдано в письменной форме;

в документе должны быть четко указаны причины отказа;

рассмотрение заявления не может длиться дольше 30 календарных дней.

Если решение принято без объяснений, с нарушением сроков или без законных оснований — его можно обжаловать.

Ветеран имеет право:

подать повторное заявление;

обратиться в суд.

В ТЦК напомнили, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников и Защитниц освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, касающимся социальной защиты и льгот.

Не оставляйте такие решения без проверки. Закон предусматривает право на защиту.

Напомним, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников и Защитниц могут стать на квартирный учет для получения жилья или жилищных льгот.

Куда обращаться?

Постановкой на квартирный учет занимаются:

исполнительные органы местного совета;

ЦНАП;

районные в городе администрации;

сельские и поселковые советы — в зависимости от места проживания.

Стать на учет можно:

по месту жительства;

либо по месту работы — если предприятие имеет собственный жилищный фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.