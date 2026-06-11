После признания банкротом банк уже не может проверять декларации должника — решение Верховного Суда

Банки потеряли инструмент давления на должников: Верховный Суд подтвердил неправомерность повторной проверки деклараций.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда по результатам рассмотрения дела № 921/562/22 отказал банку в закрытии дела о неплатежеспособности физического лица. Суд пришёл к выводу, что вопрос достоверности деклараций должника уже был проверен судом на предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

Как следует из материалов дела, в 2022 году Хозяйственный суд Тернопольской области открыл производство по делу о неплатежеспособности физического лица и ввел процедуру реструктуризации его долгов. Также был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначен арбитражный управляющий.

Суд был обязан определить круг кредиторов, поэтому было опубликовано объявление об открытии производства. В 2023 году суд утвердил требования кредиторов: банка — на сумму 2 903 673,40 грн, а также другого кредитора — 3 604 962,00 грн.

В 2024 году после завершения реструктуризации суд признал должницу банкротом и ввел процедуру погашения долгов. Однако банк обратился в суд с ходатайством о закрытии производства, указывая на якобы недостоверные сведения в декларациях о имущественном состоянии и формальный характер процедуры неплатежеспособности.

По результатам рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что на стадии реструктуризации арбитражный управляющий проверил декларации должницы, направил запросы в государственные органы и реестры, получил необходимые данные и подал отчет в суд. Нарушений или недостоверной информации выявлено не было.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что предметом кассационного рассмотрения является проверка законности решений судов предыдущих инстанций в части наличия или отсутствия оснований для закрытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица.

Согласно Кодексу Украины по процедурам банкротства, должником является физическое или юридическое лицо, которое не способно выполнить свои денежные обязательства в установленный срок. Для физических лиц предусмотрены две основные процедуры — реструктуризация долгов и погашение долгов, которая применяется одновременно с признанием должника банкротом.

Закон исходит из того, что физическое лицо, инициируя процедуру неплатежеспособности, стремится к компромиссу с кредиторами, а при его недостижении допускается признание банкротства и удовлетворение требований за счет реализации имущества должника.

Однако в данном деле вопросы полноты и достоверности деклараций уже были предметом проверки и судебной оценки на стадии реструктуризации долгов.

Верховный Суд подчеркнул, что ходатайство банка фактически сводилось к повторному пересмотру обстоятельств, которые уже были установлены судом и легли в основу перехода к процедуре погашения долгов. Поскольку это решение вступило в законную силу и не было обжаловано, повторное поднятие этих вопросов не может быть основанием для закрытия производства.

Также суд отметил, что банк не подавал жалоб на действия или бездействие арбитражного управляющего в ходе процедуры.

Верховный Суд подтвердил, что после перехода дела к стадии погашения долгов кредитор не может требовать закрытия производства лишь путем повторного указания на обстоятельства, уже проверенные судом.

По итогам рассмотрения кассационная жалоба банка была оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

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