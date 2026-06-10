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Когда жену госпитализировали, мужа забрали в ТЦК, а теперь его судят за уклонение от призыва – обстоятельства дела

20:56, 10 июня 2026
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Позже мужчина получил право на отсрочку в связи с инвалидностью жены, но это произошло уже после совершения правонарушения.
Когда жену госпитализировали, мужа забрали в ТЦК, а теперь его судят за уклонение от призыва – обстоятельства дела
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Великобагачанский районный суд назначил условное наказание за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации

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Обстоятельства дела

Военнообязанный, признанный годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, получил повестку на отправку для прохождения военной службы по мобилизации. Он отказался от получения повестки, о чем был составлен соответствующий акт. В тот же день он не явился без уважительных причин в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отбытия на прохождение военной службы по мобилизации в особый период.

Обстоятельства, при которых военнообязанный оказался в ТЦК, были следующими: в тот день у его жены случился нервный срыв. Сначала приехали медики и полиция, жену увезли в больницу. Через некоторое время жена вернулась домой, но ситуация ухудшилась, жене стало хуже. К ним снова приехали полицейские и медики. Жену повторно увезли в больницу. В этот момент полицейские предложили обвиняемому поехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он согласился.

В ТЦК он прошел военно-медицинскую комиссию. Ему была выдана повестка об отправке, от получения которой он отказался. Причиной неявки по повестке обвиняемый назвал то, что ему не с кем было оставить малолетнего ребенка 2018 года рождения, поскольку жена находилась на лечении в больнице. Впоследствии жене установили инвалидность III группы, что дало ему право на отсрочку от мобилизации уже после совершения уголовного правонарушения.

Обвиняемый осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел общественно опасные последствия и желал их наступления. Он действовал умышленно, имея целью уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, не сообщил о причинах неявки и не имел законных оснований для отсрочки от призыва на момент совершения деяния.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

Что решил суд

Великобагачанский районный суд Полтавской области признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации), и назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемый освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком в 1 (один) год. На него возложены обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Суд отказал в освобождении обвиняемого от уголовной ответственности на основании статьи 48 Уголовного кодекса Украины (изменение обстановки). Суд указал, что получение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации после совершения уголовного правонарушения не является изменением обстановки в понимании указанной нормы, поскольку такая отсрочка не существовала на момент совершения деяния и не сделала невозможным совершение преступления.

Суд учел степень тяжести совершенного нетяжкого преступления, личность обвиняемого (ранее не судим, имеет малолетнего ребенка, жену с инвалидностью III группы, положительную характеристику, искреннее раскаяние, оказание благотворительной помощи Вооруженным Силам Украины) и обстоятельства, смягчающие наказание.

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