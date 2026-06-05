В Хмельницком 16-летнего подозревают в ограблении военнослужащего, вернувшегося из плена

Пострадавший проходил реабилитацию, у него похитили сумку с примерно 50 тысячами гривен.

Фото: Поліція Хмельницької області

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В Хмельницком правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в ограблении 21-летнего военнослужащего, недавно вернувшегося из российского плена и находившегося на реабилитации. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По данным следствия, инцидент произошел в районе парка Франко. Подозреваемый подошел к потерпевшему и вырвал у него сумку, в которой было около 50 000 гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители отмечают, что злоумышленник пытался скрываться. Оперативники управления уголовного розыска ГУНП и криминальной полиции Хмельницкого райуправления полиции просмотрели записи с десятков камер видеонаблюдения, установили его личность, маршрут передвижения и место нахождения.

Задержанным оказался 16-летний местный житель. По информации полиции, похищенные средства он потратил на собственные нужды. После содеянного некоторое время скрывался в нежилом доме, где его и задержали.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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