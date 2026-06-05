  1. В Украине

В Хмельницком 16-летнего подозревают в ограблении военнослужащего, вернувшегося из плена

21:56, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пострадавший проходил реабилитацию, у него похитили сумку с примерно 50 тысячами гривен.
В Хмельницком 16-летнего подозревают в ограблении военнослужащего, вернувшегося из плена
Фото: Поліція Хмельницької області
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в ограблении 21-летнего военнослужащего, недавно вернувшегося из российского плена и находившегося на реабилитации. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, инцидент произошел в районе парка Франко. Подозреваемый подошел к потерпевшему и вырвал у него сумку, в которой было около 50 000 гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители отмечают, что злоумышленник пытался скрываться. Оперативники управления уголовного розыска ГУНП и криминальной полиции Хмельницкого райуправления полиции просмотрели записи с десятков камер видеонаблюдения, установили его личность, маршрут передвижения и место нахождения.

Задержанным оказался 16-летний местный житель. По информации полиции, похищенные средства он потратил на собственные нужды. После содеянного некоторое время скрывался в нежилом доме, где его и задержали.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция кража ограбление Хмельницкий плен военнослужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

90 миллиардов под залог репараций и налоговый ультиматум: какие условия МВФ и ЕС уже выполнила Украина

Налоги в обмен на верховенство права: почему фискальный перекос в выполнении требований МВФ и ЕС грозит траншам.

Совет судей Украины созывает ХХІ внеочередной съезд судей: на повестке дня вакантные места в КСУ и Высшем совете правосудия

Совет судей официально определил дату ХХІ внеочередного съезда, где на кону будут стоять не только места в Конституционном Суде, но и восемь кресел в Высшем совете правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]