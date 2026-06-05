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У Хмельницькому 16-річного підозрюють у пограбуванні військового, який повернувся з полону

21:56, 5 червня 2026
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Потерпілий проходив реабілітацію, у нього відібрали сумку з близько 50 тисячами гривень.
У Хмельницькому 16-річного підозрюють у пограбуванні військового, який повернувся з полону
Фото: Поліція Хмельницької області
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У Хмельницькому правоохоронці затримали 16-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні 21-річного військовослужбовця, що нещодавно повернувся з російського полону та перебував на реабілітації. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

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За даними слідства, інцидент стався в районі парку Франка. Підозрюваний підійшов до потерпілого та вирвав у нього сумку, в якій було близько 50 000 гривень, після чого втік у невідомому напрямку.

Правоохоронці зазначають, що зловмисник намагався переховуватися. Оперативники управління карного розшуку ГУНП та кримінальної поліції Хмельницького райуправління поліції переглянули записи з десятків камер відеоспостереження, встановили його особу, маршрут пересування та місце перебування.

Затриманим виявився 16-річний місцевий житель. За інформацією поліції, викрадені кошти він витратив на власні потреби. Після скоєного деякий час переховувався в нежилому будинку, де його й затримали.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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поліція крадіжка пограбування Хмельницький полон військовослужбовці

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