Пенсия для жены пропавшего без вести военнослужащего: когда и при каких условиях назначается
Пенсия в связи с потерей кормильца может назначаться нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах. К таким лицам, в частности, относится жена, являющаяся лицом с инвалидностью или достигшая пенсионного возраста и уже получающая пенсию.
Назначение и выплата такой пенсии осуществляются в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Право на выплату возникает через один месяц после внесения сведений о пропаже лица в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Пенсия назначается на весь период, пока лицо сохраняет статус пропавшего без вести.
В то же время закон предусматривает, что лицо, имеющее право на несколько видов пенсий (по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца), может получать только одну из них — по собственному выбору.
Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего после внесения в реестр отметки об установлении местонахождения пропавшего лица.
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