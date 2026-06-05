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Пенсія для дружини зниклого безвісти військового: коли і за яких умов призначається

23:30, 5 червня 2026
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Чи може дружина зниклого безвісти військового отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Пенсія для дружини зниклого безвісти військового: коли і за яких умов призначається
Фото: Emil Kalibradov / Unsplash
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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника може призначатися непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин. До таких осіб, зокрема, належить дружина, яка є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку та вже отримує пенсію.

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Призначення та виплата такої пенсії здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на виплату виникає через один місяць після внесення відомостей про зникнення особи до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається на весь період, поки особа зберігає статус зниклого безвісти.

Водночас закон передбачає, що особа, яка має право на кілька видів пенсій (за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника), може отримувати лише один із них — за власним вибором.

Виплата припиняється з першого числа місяця, що настає після внесення до реєстру відмітки про встановлення місця перебування зниклої особи.

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