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Верховный Суд: незавершенный развод перечеркивает право на выплаты гражданской жене после гибели военного

14:00, 5 июня 2026
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Годы совместной жизни в гражданском браке не гарантируют выплат: Верховный Суд объяснил, кто имеет право на помощь после гибели военного.
Верховный Суд: незавершенный развод перечеркивает право на выплаты гражданской жене после гибели военного
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Потеря близкого человека на войне сопровождается не только эмоциональной болью, а и сложными юридическими трудностями в борьбе за право на социальные гарантии. В деле № 384/33/25 Верховный Суд пересмотрел спор, возникший вокруг получения социальных гарантий после гибели военнослужащего, и напомнил, что для назначения помощи решающее значение имеют не только фактические семейные отношения, но и соблюдение установленных законом требований.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда дал ответ на вопрос: может ли женщина считаться членом семьи погибшего воина, если на момент начала отношений она официально еще была замужем за другим?

Право на одноразовую денежную помощь после гибели военнослужащего напрямую зависит от подтверждения статуса члена его семьи. В соответствии со статьей 17 Конституции Украины социальная защита военнослужащих и их семей является конституционной обязанностью государства.

Между браком и фронтом

Появившаяся истица утверждала, что с июля 2021 года проживала с военным одной семьей в Мариуполе. Пара вела совместное хозяйство, мужчина содержал ее и двоих детей от предыдущего брака, они планировали женитьбу и даже приобрели обручальное кольцо. После гибели защитника в мае 2022 года истица обратилась в Минобороны за получением ОДП, но получила отказ из-за отсутствия доказательств совместного проживания.

Принцип единобрачия

Ключевым обстоятельством, которое установил апелляционный суд и подтвердил Верховный Суд, стал факт того, что истица до 12 марта 2022 года состояла в зарегистрированном браке с другим мужчиной.

Верховный Суд напомнил, что в соответствии с Семейным кодексом Украины мужчина и женщина не могут одновременно состоять в нескольких брачных отношениях. Статья 74 СК Украины предусматривает возможность установления факта проживания семьей только при условии, что лица не состоят в каком-либо другом браке.

Таким образом, наличие действующего брака с другим лицом исключает возможность юридического признания «гражданского брака» за тот же период. Это, в свою очередь, может влиять на право лица претендовать на социальные гарантии и одноразовую денежную помощь после гибели военнослужащего.

Стандарты доказывания

Истица предоставила суду скриншоты из Instagram и Viber, выписки из банка о переводах средств и совместные фото. Однако суд признал эти доказательства недостаточными для периода после развода (с марта по май 2022 года).

В соответствии со статьей 3 СК Украины семью составляют лица, которые не просто проживают вместе, а связаны совместным бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Верховный Суд отметил, что денежные переводы могут свидетельствовать о близких отношениях или помощи, но не являются неопровержимым доказательством совместного бюджета и хозяйства. Совместные фото и переписка в мессенджерах отображают наличие чувств и общения, но не подтверждают создание семьи как юридического союза.

Суд учел, что военный находился на службе, но указал, что само по себе нахождение в близких отношениях и помощь не свидетельствуют о наличии устоявшихся отношений, присущих супругам.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отменил решение первой инстанции и подтвердил правомерность отказа Минобороны в выплате денежной помощи истице.

Пока предыдущий брак не расторгнут в судебном порядке, и решение не вступило в силу, никакие новые отношения не могут быть признаны семьей в понимании закона. Незавершенный развод является юридическим предохранителем для любых претензий на статус члена семьи в новых отношениях. Даже война и совместные дети не меняют императивное требование статьи 25 СК Украины.

Верховный Суд напомнил, что задачей гражданского судопроизводства является не просто сочувствие, а справедливое разрешение дел на принципах верховенства права и законности. Отказ в иске стал следствием несоблюдения базового принципа единобрачия и недостаточности доказательств ведения совместного хозяйства в короткий промежуток времени после официального развода.

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Верховный Суд Мариуполь война судебная практика развод военнослужащие Минобороны

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