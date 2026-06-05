Не владели землей весь год: как в таком случае рассчитывается минимальное налоговое обязательство

Минимальное налоговое обязательство за земельный участок рассчитывается с учетом фактического периода владения или использования землей.

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При определении минимального налогового обязательства учитывается фактический срок владения или пользования земельным участком в течение года. Как сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос Государственной налоговой службы, в случае смены собственника или пользователя земельного участка в течение календарного года (в том числе по договорам аренды, субаренды или эмфитевзиса) сумма МНО распределяется между сторонами в соответствии с периодом фактического пользования землей.

Так, лицо, утратившее право собственности или пользования земельным участком, уплачивает МНО за период с 1 января до месяца прекращения такого права. В то же время новый собственник или пользователь учитывает МНО начиная с месяца приобретения соответствующего права.

Налоговое обязательство каждого плательщика определяется отдельно и рассчитывается пропорционально количеству месяцев фактического владения или пользования земельным участком.

Таким образом, минимальный годовой размер МНО, предусмотренный Налоговым кодексом Украины, подлежит корректировке в зависимости от продолжительности использования земельного участка в течение года. Такой подход обеспечивает более справедливое распределение налоговой нагрузки и исключает начисление обязательств за периоды, когда земля фактически не находилась в пользовании плательщика.

Согласно Налоговому кодексу Украины минимальный годовой размер МНО составляет:

не менее 700 гривен на 1 гектар земельного участка;

не менее 1400 гривен на 1 гектар для земельных участков, где доля пашни превышает 50%.

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