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Перебежал дорогу на красный — будешь отвечать строже: в Украине предлагают усилить ответственность пешеходов за нарушение ПДД

11:31, 6 июня 2026
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Инициатива предусматривает более жесткий подход к нарушениям, в частности, переходу дороги на запрещенный сигнал светофора, в неустановленных местах и ​​других действий, которые создают опасность для участников дорожного движения.
Перебежал дорогу на красный — будешь отвечать строже: в Украине предлагают усилить ответственность пешеходов за нарушение ПДД
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В Украине предлагают усилить ответственность пешеходов за нарушение Правил дорожного движения, в частности за переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора и другие действия, создающие опасность для участников дорожного движения. Соответствующая инициатива изложена в петиции, зарегистрированной на сайте правительства.

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Автор обращает внимание, что ежедневно на дорогах Украины возникают аварийные ситуации из-за несоблюдения пешеходами правил безопасности. По его словам, такие нарушения могут приводить к дорожно-транспортным происшествиям, травмам и гибели людей.

В тексте петиции №41/010046-26эп отмечается, что усиление контроля и ответственности за нарушения ПДД пешеходами будет способствовать повышению уровня дисциплины на дорогах, уменьшению количества аварийных ситуаций и улучшению безопасности как для водителей, так и для самих пешеходов.

Также автор обращает внимание, что безопасность дорожного движения является общей ответственностью всех его участников, поэтому правила должны одинаково соблюдаться как водителями, так и пешеходами.

За что штрафуют пешеходов в Украине?

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что пешеходы должны помнить: их могут оштрафовать на 255 грн за нарушение правил дорожного движения. Это касается игнорирования сигналов светофора, перехода дороги в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, а также других нарушений.

Стандартное нарушение (255 грн):

Переход проезжей части в неустановленных местах.

Переход дороги непосредственно перед приближающимися транспортными средствами.

Неподчинение сигналам регулирования дорожного движения (например, красному сигналу светофора).

Невыполнение других правил дорожного движения для пешеходов.

Нарушение, создавшее аварийную ситуацию (850 гривен или общественные работы):

Если действия пешехода привели к аварийной ситуации, ему грозит штраф в размере 850 гривен или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения — 680 гривен.

Повторное нарушение: за повторное такое нарушение штраф может достигать 850 гривен.

Если пешеход считает штраф неправомерным, его можно обжаловать в суде в течение 10 дней с момента получения постановления.

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ПДД Кабинет Министров Украины Украина петиция

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