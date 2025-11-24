За что штрафуют пешеходов: главные правила и ответственность

Пешеходы могут переходить дорогу только на пешеходных переходах, а при их отсутствии – на перекрестках по линиям тротуаров или обочинам.

Коростенский горрайонный суд Житомирской области обращает внимание, что пешеходы имеют такие же обязанности на дороге, как и другие участники движения.

Они должны неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, ведь их действия непосредственно влияют на безопасность. Если пешеход нарушает установленные нормы, он несёт ответственность.

Основные правила для пешеходов:

Пешеходы должны переходить дорогу только на пешеходных переходах, включая подземные и надземные. Если таких переходов нет, пересекать дорогу можно только на перекрёстках по линиям тротуаров или обочин.

Пешеходам запрещено выходить на пешеходный переход без внимания к автомобилям. Это может быть опасно, особенно если пешеход не смотрит на машины или использует телефон либо слушает музыку в наушниках.

Проверка безопасности: Нельзя выходить на дорогу, пока не убедишься, что это безопасно. Нельзя внезапно выбегать на дорогу или пешеходный переход.

Опасность на дороге: Опасностью являются любые транспортные средства, которые приближаются или пересекают путь. Это не все возможные опасности.

Преимущество пешеходов: Пешеходы имеют преимущество на нерегулируемых пешеходных переходах.

Водители и пешеходы: Водители должны уменьшить скорость и остановиться, если пешеходы находятся на нерегулируемом пешеходном переходе, чтобы не создавать опасность.

Водители также должны помнить, что запрещено объезжать пешехода, который находится на пешеходном переходе, независимо от расстояния до него. Кроме того, нельзя ускоряться, чтобы проскочить перед пешеходом, который уже начал переходить нерегулируемый пешеходный переход.

Штрафы для пешеходов

Пешеходы должны помнить, что их могут оштрафовать на 255 грн за нарушение правил дорожного движения. Это касается неповиновения сигналам светофора, перехода дороги в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися автомобилями, а также других нарушений.

Стандартное нарушение (255 грн):

Переход проезжей части в неустановленных местах.

Переход дороги непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются.

Неповиновение сигналам регулирования дорожного движения (например, красному свету светофора).

Невыполнение других правил дорожного движения для пешеходов.

Нарушение, создавшее аварийную ситуацию (850 гривен или общественные работы):

Если действия пешехода привели к аварийной ситуации, ему грозит штраф в размере 850 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.

Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения – 680 гривен.

Повторное нарушение: за повторное такое нарушение штраф может достигать 850 гривен.

Если пешеход считает штраф неправомерным, то его можно обжаловать в суде в течение 10 дней с момента получения постановления.

