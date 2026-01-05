  1. В Украине

Какой размер минимальной заработной платы применяется при расчете платы за лицензию — разъяснение налоговой

07:36, 5 января 2026
В ГНС разъяснили вопрос размера минимальной заработной платы, которая применяется при расчете платы за лицензию.
Управление контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Винницкой области напомнило, какой размер минимальной заработной платы применяется при расчете платы за лицензию на право осуществления соответствующего вида деятельности для внесения очередного платежа за лицензию в текущем календарном году, если срок уплаты наступает в следующем году.

Так, в соответствии со ст. ст. 50–53 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» (далее — Закон № 3817) стоимость годовой платы за лицензию на соответствующий вид деятельности рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в котором осуществляется платеж.

Лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности предоставляются бессрочно, а плата за них взимается ежегодно (кроме лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, плата за которые взимается ежеквартально равными частями).

Согласно части седьмой ст. 72 Закона № 3817 контроль за уплатой годовой платы или ежеквартальной части годовой платы за лицензию осуществляется органом лицензирования. Для осуществления контроля лицензиат подает в соответствующий орган лицензирования заявление о внесении очередного платежа за лицензию в бумажной или электронной форме в порядке, установленном ст. 42 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, в котором указывает код классификации доходов бюджета, сумму внесенного платежа, номер и дату платежной инструкции, подтверждающей внесение годовой платы или ежеквартальной части годовой платы за соответствующую лицензию.

Таким образом, при внесении очередного платежа за лицензию в текущем календарном году, срок уплаты по которой наступает в следующем году, размер платы за лицензию рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в котором наступает срок уплаты очередного платежа за лицензию на соответствующий вид деятельности (заканчивается оплаченный период действия лицензии).

