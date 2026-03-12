Никита Потураев объяснил, почему законопроект о регулировании Telegram не внесли на рассмотрение Рады

Законопроект №11115 о регулировании Telegram не внесли на рассмотрение Верховной Рады по двум причинам. Об этом в комментарии «Детектору медиа» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

«Тот, что авторства Николая Княжицкого, не имеет заключения комитета, а тот, что мой, вообще не зарегистрирован. Я не мог законным способом созвать комитет ни на вчера, ни на сегодня — потому что это было бы прямым нарушением норм закона о прозрачности работы комитетов. О чем я и сообщил вчера Согласительному совету, и они отказались от этой идеи», — сказал он.

По словам Потураева, на следующей неделе комитет проведет отдельное рабочее совещание, чтобы определиться с решением.

«Либо в зал мы подадим от комитета текст Княжицкого, а потом ко второму чтению я буду вносить туда поправки из своего варианта, либо наоборот. Или мы в принципе пока отложим этот вопрос, потому что вообще-то у обоих имеющихся вариантов текстов есть проблемы с соответствием нормам европейского законодательства», — отметил депутат.

Он также добавил, что оба текста имеют несоответствия определенным нормам Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) и Европейского акта о свободе медиа (EMFA), которые необходимо без изменений имплементировать до конца этого года. Однако, по словам Потураева, в случае приведения всех пунктов в полное соответствие инициатива по регулированию онлайн-платформ может не принести ожидаемых результатов.

Со следующей недели комитет будет обсуждать этот вопрос, добавил Никита Потураев.

