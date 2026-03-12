  1. В Украине

Никита Потураев объяснил, почему законопроект о регулировании Telegram не внесли на рассмотрение Рады

19:42, 12 марта 2026
Никита Потураев отметил, что законопроект не смогли внести в повестку дня по двум причинам.
Никита Потураев объяснил, почему законопроект о регулировании Telegram не внесли на рассмотрение Рады
Фото: ukrinform.com
Законопроект №11115 о регулировании Telegram не внесли на рассмотрение Верховной Рады по двум причинам. Об этом в комментарии «Детектору медиа» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

«Тот, что авторства Николая Княжицкого, не имеет заключения комитета, а тот, что мой, вообще не зарегистрирован. Я не мог законным способом созвать комитет ни на вчера, ни на сегодня — потому что это было бы прямым нарушением норм закона о прозрачности работы комитетов. О чем я и сообщил вчера Согласительному совету, и они отказались от этой идеи», — сказал он.

По словам Потураева, на следующей неделе комитет проведет отдельное рабочее совещание, чтобы определиться с решением.

«Либо в зал мы подадим от комитета текст Княжицкого, а потом ко второму чтению я буду вносить туда поправки из своего варианта, либо наоборот. Или мы в принципе пока отложим этот вопрос, потому что вообще-то у обоих имеющихся вариантов текстов есть проблемы с соответствием нормам европейского законодательства», — отметил депутат.

Он также добавил, что оба текста имеют несоответствия определенным нормам Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) и Европейского акта о свободе медиа (EMFA), которые необходимо без изменений имплементировать до конца этого года. Однако, по словам Потураева, в случае приведения всех пунктов в полное соответствие инициатива по регулированию онлайн-платформ может не принести ожидаемых результатов.

Со следующей недели комитет будет обсуждать этот вопрос, добавил Никита Потураев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте вернулись к вопросу регулирования Telegram в Украине с опцией его запрета в случае, если соцсеть не пойдет на сотрудничество с властями. Базой обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

Напомним, еще в начале года, 28 февраля, Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишинпровел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что «на регуляцию нет ресурсов».

«Судебно-юридическая газета» писала о причинах, по которым отдельные общественные организации лоббируют идею запрета Telegram в Украине.

Народная депутата Ирина Констанкевич заявила, что в Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов. 

Верховная Рада Украины

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

