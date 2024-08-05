Украина имеет техническую возможность отключить Telegram – Никита Потураев

В Верховной Раде перешли к более радикальной идее – совсем отключить Telegram.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте вернулись к вопросу регулирования Telegram в Украине с опцией его запрета в случае, если соцсеть не пойдет на сотрудничество с властями. Базой обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

Напомним, еще в начале года, 28 февраля, Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине. О том, что нужно сделать с Telegram, высказался в частности председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт (напомним, что ОО «Интерньюз-Украина» входит в перечень критически важных организаций, финансируемых иностранными донорами, и имеет право на бронирование своих работников до 100%).

Как отметил Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграм».

«Есть европейские практики, как с этим работать. Важно их перенимать, чтобы нас потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова», ну вот все – что любят говорить «леваки». И давайте использовать эти возможности, пока они есть и активно продвигать именно европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами», – подчеркнул Константин Квурт.

В свою очередь, Ярослав Юрчишин призвал государственные органы пользоваться другими соцсетями, в том числе принадлежащими компании Марка Цукерберга Meta.

Напомним, что проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, и соответственно, жалобами, занимаются в частности общественные организации, работающие в Украине.

Так, нередко украинские пользователи Facebook сталкиваются с тем, что их посты расценивают как недостоверный контент. Проверкой контента именно для Украины занимаются, в частности, организации, работающие в Украине – StopFake и VoxCheck. Об этом говорится в инструкциях для обжалования, предоставляемых Facebook, в разделе «Обжалование оценки по результатам проверки фактов на Facebook и Instagram»

Отметим, что проект StopFake был основан общественной организацией «Центр Медиареформы».

Итак, сначала предлагалось заставить Telegram работать в Украине по тем же принципам, по которым работают сети, принадлежащие Цукербергу.

Однако сейчас обсуждается более радикальное предложение полностью заблокировать Telegram.

Так, председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью «РБК-Украина» отметил, что «на регуляцию нет ресурсов».

«И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимание на эти угрозы – не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем», - подчеркнул он.

Следовательно, как отметил Потураев, Украина может отреагировать только путем отключения Telegram в Украине.

Техническая возможность для этого, по его словам, «конечно, есть».

«Я не вижу другого варианта, как не проиграть – не то, что информационную войну, а войну вообще – кроме как написать достаточно простой законопроект, суть которого будет в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает» - подчеркнул Потураев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о причинах, по которым отдельные общественные организации лоббируют идею запрета Telegram в Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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