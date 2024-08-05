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Україна має технічну можливість відключити Telegram – Микита Потураєв

11:52, 5 серпня 2024
У Верховній Раді перейшли до більш радикальної ідеї – зовсім відключити Telegram.
Україна має технічну можливість відключити Telegram – Микита Потураєв
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, ще на початку року, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні. Про те, що треба зробити з Telegram висловився зокрема голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт (нагадаємо, що ГО «Інтерньюз-Україна» входить до переліку критично важливих організацій, які фінансуються іноземними донорами, і має право на бронювання своїх працівників до 100%).

Як зазначив Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

«Є європейські практики, як із цим працювати. Важливо їх переймати, щоб нас потім не цькували за, так би мовити, «перешкоджання свободи слова», ну оце все – що люблять казати «ліваки». І давайте використовувати ці можливості, поки вони є і активно просувати саме європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами», - підкреслив Костянтин Квурт.

В свою чергу, Ярослав Юрчишин закликав державні органи користуватися іншими соцмережами, зокрема тими, які належать компанії Марка Цукерберга Meta.

Нагадаємо, що наразі перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, і відповідно, скаргами, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні.

Так, нерідко українські користувачі Facebook стикаються з тим, що їхні пости розцінюють як недостовірний контент. Перевіркою контенту саме для України займаються зокрема організації, які працюють в Україні – StopFake та VoxCheck. Про це йдеться в інструкціях для оскарження, які надає Facebook, у розділі «Оскарження оцінки за результатами перевірки фактів на Facebook та Instagram»

Зазначимо, що проект StopFake був заснований громадською організацією «Центр Медіареформи».

Отже, спочатку пропонувалося змусити Telegram працювати в Україні за тими ж принципами, за яким працюють мережі, що належать Цукербергу.

Однак наразі обговорюється більш радикальна пропозиція – повністю заблокувати Telegram.

Так, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю «РБК- Україна» зауважив, що «на регуляцію немає ресурсів».

«І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози – не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо» - підкреслив він.

Отже, як вказав Потураєв, Україна може відреагувати лише шляхом відключення Telegram в Україні.

Технічна можливість для цього, за його словами, «звичайно є».

«Я не бачу іншого варіанту, як не програти – не те, що інформаційну війну, а війну взагалі – окрім як написати достатньо простий законопроект, суть якому буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває» - підкреслив Потураєв.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про причини, через які окремі громадські організації лобіюють ідею заборони Telegram в Україні.

Автор: Наталя Мамченко 

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