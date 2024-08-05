Міноборони хоче стягнути кошти з недобросовісних іноземних імпортерів

У Міноборони заявили, що були сплачені аванси, але деякі бізнесмени іноземних компаній не виконали контрактні зобов'язання перед відомстві.

Фото: armyinform.com.ua

Керівник департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський повідомив, що відомство працює в міжнародних арбітражах, щоб стягнути кошти з недобросовісних іноземних імпортерів. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«На жаль, були випадки з 2022 року, коли імпортери що по зброї, що по тиловому забезпеченню не виконували свої зобов'язання. Тоді, як пам'ятаєте, система Prozorro була скасована для оборонних закупівель, також була скасована система контролю якості. І тут, на жаль, виявилися такі не дуже добропорядні підприємці-імпортери. Зараз це вже поодинокі випадки», - сказав Канєвський.

Таку ситуацію він пояснив тим, що 2022 року, коли лише розпочалося повномасштабне вторгнення рф, український бізнес не був готовий покрити всі потреби оборони, тому деякі процедури для спрощення закупівель було скасовано.

«Прийшли імпортери з пропозиціями щодо постачань. Були сплачені аванси, але, на жаль, були бізнесмени іноземних компаній, які просто вирішили не виконувати з якихось причин контрактні зобов'язання перед Міністерством оборони України. Таким чином Міністерство оборони зараз активно працює в міжнародних арбітражах, щоб повернути кошти зі штрафними санкціями. Виграються арбітражі», - пояснив керівник департаменту.

За його словами, позиція міністерства полягає в тому, що недостатньо просто виграти суд, адже підприємець, наприклад, може уникати виконання рішення суду, а потім вийти на інший орган безпеки оборони в Україні або на міжнародній арені продовжувати продавати свій товар. З цією метою, як пояснив Канєвський, було придумано концепцію, що треба зробити перелік недобросовісних імпортерів, які взяли кошти й не поставили під час широкомасштабного вторгнення.

«Важлива умова, що вони мають програти суд або в Україні, або в міжнародному арбітражному суді. І тоді ми фіксуємо інформацію про таких підприємців і будемо доводити до міжнародних партнерів, щоб вони вже у своїх юрисдикціях шукали інструменти, як вплинути на таких підприємців, щоб вони виконували рішення судів і компенсували збитки, яких завдали Україні», - зазначив він.

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