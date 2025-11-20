  1. В Україні

Частка україномовної музики зросла більш ніж вдвічі – Мінкульт

07:36, 20 листопада 2025
Розвиток музичної індустрії в Україні: 67 тисяч нових треків і 15 тисяч артистів у 2025 році.
Віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна заявила, що розвиток музичної індустрії є основним напрямком роботи відомства. За даними дослідження лейбла помітні, до 24 лютого 2022 року україномовна музика становила 33 % контенту, у 2025 році — вже 57 %. 79 % українців слухають музику англійською, 12 % — російською (переважно старі треки українських артистів), 16 % — іншими мовами. Про це повідомили Мінкульт.

За базою НУАМ, станом на жовтень 2025 року в Україні зареєстровано 15 837 артистів, з них 8151 випустили хоча б один сингл цього року. За 2025 рік вийшло 67 837 треків, на ринку виробництва 217 лейблів. З 27 155 треків за перші чотири місяці 79,7 % не набрали навіть 1000 прослуховувань через брак просування, решта 20 % згенерували понад 243 млн стримів на Spotify.

Дослідження Ruban Litvinova Social Impact Advisory показало: 86 % українців вважають підтримку української музики у виробництві для національної єдності, 66 % — що вона підсилює гордість за країну, 64 % — приймають зв’язок із мовою та культурою. 80 % респондентів, які не розмовляли українською мовою з дитинства, зазначають, що музика сприяє мовному переходу.

Бережна зазначила, що артисти формують сучасну культурну суб'єктність України. Мінкульт використовує аналітику для ефективних рішень. Серед інструментів підтримки — гранти УКФ та програма «Власна справа» для творчої індустрії, що відкривають студії й освітні проекти.

музична індустрія культура

