В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

В Україні пропонують внести зміни до статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» щодо включення одноразової грошової допомоги, спрямованої на соціальний захист дитини та сім’ї, до видів виплат, на які не може бути звернено стягнення. Відповідний законопроект №14337 зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Згідно з запропонованими змінами передбачається доповнити частину першу статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» новим пунктом, який забороняє державним виконавцям стягувати кошти, надані у вигляді одноразової грошової допомоги, спрямованої на соціальний захист дитини та сім’ї.

До таких виплат, зокрема, відноситься одноразова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект спрямований на встановлення заборони виконавцю звертати стягнення на одноразову грошову допомогу, спрямовану на соціальний захист дитини та сім’ї, в тому числі одноразову грошову допомогу учням перших класів «Пакунок школяра».

Зазначається, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №809 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів “Пакунок школяра”» запроваджено виплату одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» в розмірі 5000 гривень.

Таким чином, враховуючи цільовий характер та соціальну значущість запровадженої урядом грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра», пропонується уточнити частину першу статті 73 Закону України «Про виконавче провадження».

За словами ініціаторів, законопроектом пропонується встановити, що стягнення не може бути звернено на одноразову грошову допомогу, спрямовану на соціальний захист дитини та сім’ї, в тому числі (але не виключно) одноразову грошову допомогу учням перших класів «Пакунок школяра».

