  1. Публікації
  2. / Законодавство

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

12:00, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.
В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують внести зміни до статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» щодо включення одноразової грошової допомоги, спрямованої на соціальний захист дитини та сім’ї, до видів виплат, на які не може бути звернено стягнення. Відповідний законопроект №14337 зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Згідно з запропонованими змінами передбачається доповнити частину першу статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» новим пунктом, який забороняє державним виконавцям стягувати кошти, надані у вигляді одноразової грошової допомоги, спрямованої на соціальний захист дитини та сім’ї.

До таких виплат, зокрема, відноситься одноразова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект спрямований на встановлення заборони виконавцю звертати стягнення на одноразову грошову допомогу, спрямовану на соціальний захист дитини та сім’ї, в тому числі одноразову грошову допомогу учням перших класів «Пакунок школяра».

Зазначається, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №809 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів “Пакунок школяра”» запроваджено виплату одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» в розмірі 5000 гривень.

Таким чином, враховуючи цільовий характер та соціальну значущість запровадженої урядом грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра», пропонується уточнити частину першу статті 73 Закону України «Про виконавче провадження».

За словами ініціаторів, законопроектом пропонується встановити, що стягнення не може бути звернено на одноразову грошову допомогу, спрямовану на соціальний захист дитини та сім’ї, в тому числі (але не виключно) одноразову грошову допомогу учням перших класів «Пакунок школяра».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]