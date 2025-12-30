  1. Публикации
В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

12:00, 30 декабря 2025
Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.
В Украине предлагают внести изменения в статью 73 Закона Украины «О исполнительном производстве» относительно включения одноразовой денежной помощи, направленной на социальную защиту ребенка и семьи, в виды выплат, на которые не может быть обращено взыскание. Соответствующий законопроект №14337 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Согласно предлагаемым изменениям, планируется дополнить первую часть статьи 73 Закона Украины «О исполнительном производстве» новым пунктом, который запрещает государственным исполнителям взыскивать средства, предоставленные в виде одноразовой денежной помощи, направленной на социальную защиту ребенка и семьи.

К таким выплатам, в частности, относится одноразовая помощь ученикам первых классов «Пакунок школьника».

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на установление запрета исполнителю обращать взыскание на одноразовую денежную помощь, направленную на социальную защиту ребенка и семьи, в том числе одноразовую помощь ученикам первых классов «Пакунок школьника».

Отмечается, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №809 «Некоторые вопросы предоставления одноразовой денежной помощи ученикам первых классов “Пакунок школьника”» введена выплата одноразовой денежной помощи ученикам первых классов «Пакунок школьника» в размере 5000 гривен.

Таким образом, учитывая целевой характер и социальную значимость введенной правительством денежной помощи ученикам первых классов «Пакунок школьника», предлагается уточнить первую часть статьи 73 Закона Украины «О исполнительном производстве».

По словам инициаторов, законопроектом предлагается установить, что взыскание не может быть обращено на одноразовую денежную помощь, направленную на социальную защиту ребенка и семьи, в том числе (но не исключительно) одноразовую помощь ученикам первых классов «Пакунок школьника».

