  1. В Украине

В Киеве наказали водителя Volkswagen, который проехал на желтый сигнал светофора — видео

22:00, 1 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.
В Киеве наказали водителя Volkswagen, который проехал на желтый сигнал светофора — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет 510 гривен.

Правоохранители напомнили, что сигналы светофора имеют следующие значения:

  • зеленый разрешает движение;
  • желтый запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов;
  • красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]